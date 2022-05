Το πρώτο γκουρμέ τρένο της Ταϊβάν μόλις βγήκε στις γραμμές -- και αυτή η εκπληκτική δημιουργία κερδίζει γρήγορους θαυμαστές όχι μόνο για το φαγητό του, αλλά και για την εμφάνισή του.Ονομάζεται Moving Kitchen , είναι η τελευταία προσθήκη στο "The Future", ένα ειδικό εκδρομικό τρένο.Τα αποκαλυπτήρια του Moving Kitchen πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα του σιδηροδρομικού σταθμού Nangang της Ταϊπέι τον Μάρτιο του 2022 -- μια σουρεαλιστική στιγμή για τον Johnny Chiu, ιδρυτή της JC Architecture με έδρα την Ταϊπέι.Κοιτάζοντας το κομψό πορτοκαλί και μαύρο τρένο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι όταν έκανε το ντεμπούτο του για πρώτη φορά το 2019, η αρχική του εμφάνιση αναφέρθηκε ως «αισθητική καταστροφή» από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.Ο Chiu επανασχεδίασε ολόκληρο το τρένο, συμπεριλαμβανομένων των νέων γκουρμέ βαγονιών, και είναι ο κύριος λόγος που αυτή η πρώην «καταστροφή» αναφέρεται τώρα με στοργή ως «το πιο όμορφο τρένο στην Ταϊβάν».Το γράμμα που τα ξεκίνησε όλα«Στην Ταϊβάν, τα ταξίδια με τρένο ήταν πάντα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας», λέει ο Chiu στο CNN Travel.«Από το δρόμο μέχρι την ένταξη στον στρατό (η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους άνδρες στην Ταϊβάν) μέχρι το να γυρίσουμε σπίτι για τον εορτασμό της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς, να συναντήσουμε τις φίλες ή τις γιαγιάδες μας, το ταξίδι με το τρένο είναι στη μνήμη όλων».Ως εκ τούτου, όταν η Διοίκηση Σιδηροδρόμων της Ταϊβάν (TRA), η κυβερνητική υπηρεσία εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων του νησιού, δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του τρένου «The Future» το 2019, όλοι ήταν άναυδοι."Το μπαρ της κουζίνας έμοιαζε σχεδόν σαν νοσοκομείο, με πλαστικούς λευκούς πάγκους και κάδους σκουπιδιών που μπορούσες να βρεις στους δρόμους. Και με τα δυνατά λουλούδια ζωγραφισμένα στον τοίχο -- πραγματικά δεν ήταν καλόγουστο. Όλοι ξετρελάθηκαν. Οι φωτογραφίες ήταν στο κάθε ιστότοπος μέσων ενημέρωσης και κάθε λογαριασμός μέσων κοινωνικής δικτύωσης», θυμάται ο Chiu.Σχεδιασμένο από τον Johnny Chiu, το Moving Kitchen έκανε το ντεμπούτο του τον Μάρτιο του 2022.Λυπημένος για την κατάσταση, ο Τσίου έγραψε μια ανοιχτή επιστολή, καλώντας όλους να το δουν ως ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων της Ταϊβάν και ήλπιζε ότι κάποιος θα περνούσε το μήνυμά του στο TRA.Για να είμαστε δίκαιοι, εκπρόσωποι της TRA αναγνώρισαν ανοιχτά τις ελλείψεις τους, λέγοντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης , "Είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε πώς να δουλεύουμε ένα σφυρί και να επισκευάζουμε τρένα, αλλά δεν έχουμε ιδέα πώς να κάνουμε ένα τρένο να φαίνεται καλό".Σε απάντηση στις επικρίσεις, το TRA στρατολόγησε μια ομάδα δημιουργικών για να βρει μια πιο ευχάριστη λύση. Ένας από αυτούς είδε την ανοιχτή επιστολή του Τσίου και του άπλωσε το χέρι."Έλαβα μια απάντηση στο email που έλεγε: "Τζόνι, υπέροχο. Χαιρόμαστε που έχεις αυτή τη θετική απάντηση. Θα σας δώσω δύο εβδομάδες και παρακαλώ να μας παρουσιάσετε τις ιδέες σας", θυμάται ο Chiu.Δύο εβδομάδες άγρυπνων νυχτών και συνεδρίες καταιγισμού ιδεών με ουίσκι αργότερα, ο Chiu και η ομάδα του παρουσίασαν στο TRA ένα σχέδιο για την αναμόρφωση. Αμέσως μετά, τους απονεμήθηκε το έργο.Κατασκευάζοντας ένα τρένο 50 ετώνΟ αρχιτέκτονας Johnny Chiu και η ομάδα του είχαν την αποστολή να μεταμορφώσουν αυτό το 50χρονο τρένο το 2019.Όμως η πραγματική πρόκληση είχε μόλις αρχίσει.Η ομάδα είχε μόλις επτά μήνες για να ανακαινίσει το ανακαινισμένο πορτοκαλί τρένο. Κάποτε γνωστό ως Chu-Kuang Express, ήταν μια παλιά ατμομηχανή ντίζελ από τη δεκαετία του 1970."Δεν ξέραμε ότι ήταν ένα παλιό τρένο. Έπρεπε να βάλουμε τα πάντα μέσα και να το ξαναβάψουμε ολόκληρο", λέει ο Chiu.Αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας και των διαρθρωτικών ζητημάτων.Υπήρχαν περίπλοκα ηλεκτρικά καλώδια που έπρεπε να κρύψουν. Εν τω μεταξύ, τα πρότυπα ασφαλείας ήταν υψηλότερα από τα συνηθισμένα εσωτερικά έργα τους, καθώς τα υλικά των τρένων πρέπει να είναι επιβραδυντικά φλόγας και ανθεκτικά.Πέρα από το υλικό, ήταν επίσης δύσκολο να πειστεί ένας κυβερνητικός οργανισμός 132 ετών να συμμετάσχει σε αυτές τις νέες σχεδιαστικές ιδέες."Ο σιδηρόδρομος της Ταϊβάν δεν αντιπροσωπεύει το σχεδιασμό -- αντιπροσωπεύει την ασφάλεια, την ακρίβεια και την ακρίβεια. Αλλά ευτυχώς, ο διευθυντής της TRA και ο υποδιευθυντής μπόρεσαν να πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις και να πιέσουν όλη την ομάδα με αφοσίωση και πάθος", λέει ο Chiu.Το νέο σχέδιο συνδυάστηκε σε επτά μήνες -- και παρουσιάστηκε ξανά στο κοινό στα τέλη του 2019. Το ιστορικό πορτοκαλί χρώμα παραμένει, αλλά ενισχύεται από το μαύρο για να δημιουργήσει μια πολυτελή εμφάνιση.Η ομάδα αντέγραφε την αυθεντική ρετρό γραμματοσειρά ιαπωνικού στιλ στο χρώμα του αυτοκινήτου.Το εσωτερικό εμπνέεται από το φυσικό περιβάλλον της Ταϊβάν, με ξύλινες υφές και μαύρες πέτρες που χρησιμοποιούνται για να απηχούν τα βουνά και τους βραχώδεις σχηματισμούς κατά μήκος των ακτών της Ταϊβάν -- όπου θα κάνει κρουαζιέρα το τρένο."Σκεφτήκαμε ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα πάρεις το εισιτήριο. Όπως στο εργοστάσιο σοκολάτας του Willy Wonka, ανοίγεις έναν φάκελο για να βρεις ένα χρυσό εισιτήριο και περιμένεις με χαρά τη βόλτα σου", λέει ο Chiu.Τα αποτελέσματα έχουν κερδίσει επαίνους από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης καθώς και ένα σημαντικό διεθνές βραβείο σχεδιασμού. Το 2020, η αναμόρφωση του Μέλλοντος κέρδισε το Βραβείο Καλού Σχεδιασμού της Ιαπωνίας για Σχεδιασμό Μεταφορών .The Future 2.0: Το πρώτο γκουρμέ τρένο στην ΤαϊβάνΤο χρώμα του The Future εμπνεύστηκε από το πορτοκαλί χρώμα του αρχικού τρένου.Με μια σημαντική νίκη στο ενεργητικό του, το TRA προχώρησε στην παραγωγή του The Future 2.0 -- του γκουρμέ τρένου Moving Kitchen.Ο Βίκτορ Τσενγκ είναι ο ανώτερος διευθυντής της Lion Travel, η οποία διαχειρίζεται τις κρατήσεις για το τρένο.«Τα γκουρμέ τρένα ήταν μια οικεία ιδέα στην Ιαπωνία και την Ευρώπη, αλλά όχι στην Ταϊβάν», λέει στο CNN Travel. "Αλλά οι Ταϊβανέζοι αγαπούν τα τρένα και λατρεύουν το φαγητό -- οπότε ήταν ένα λογικό και ελκυστικό βήμα να συνδυαστούν και τα δύο."Όντας ο μοναδικός ταξιδιωτικός πράκτορας του The Future και το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό γραφείο στην Ταϊβάν, η Lion Travel πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο επιμελώντας την εμπειρία με την JC Architecture και την TRA προτού παρουσιαστεί τον Μάρτιο.«Για να γίνουμε το πρώτο γκουρμέ τρένο πέντε αστέρων στην Ταϊβάν, υπήρχαν κάποια εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουμε -- η έλλειψη μαγειρικού νερού και ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι δύο πρώτες μεγάλες δυσκολίες», λέει ο Cheng.Απαιτείται μεγάλη ποσότητα νερού για πόσιμο, καθάρισμα και μαγείρεμα. Αλλά υπάρχει περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος στο πλοίο.Για να λυθεί το πρόβλημα, το γλυκό νερό και τα σκεύη φορτώνονται στο τρένο μεταξύ των γευμάτων στις στάσεις. Το προσωπικό συνεργάζεται επίσης στενά με τη συνεργαζόμενη εταιρεία τροφοδοσίας, Silks Hotel Group, η οποία διαχειρίζεται πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια στην Ταϊβάν, για να κανονίσει τις συσκευές που απαιτούνται επί του πλοίου."Η δεύτερη πρόκληση είναι να προσφέρουμε εκλεκτές υπηρεσίες εστιατορίου σε ένα κινούμενο τρένο. Οι διακομιστές μας αφιέρωσαν πολύ χρόνο στην εξάσκηση για να έχουν σταθερή στάση ενώ περιμένουν τραπέζια σε ένα τρένο που ταλαντεύεται. Ο χρονισμός κάθε πιάτου πρέπει επίσης να είναι στο σημείο." λέει ο Τσενγκ.Η παράδοση κάθε πορείας συμπίπτει με τις απόψεις που θα βλέπουν οι επιβάτες.Για παράδειγμα, το πρώτο πιάτο ενός από τα γεύματα του διήμερου ταξιδιού είναι αβλαβές. Παρουσιάζεται όταν το τρένο φτάνει στο νησί της χελώνας, το οποίο φημίζεται για το μαλάκιο.Το δεύτερο πιάτο είναι μια σαλάτα με θαλασσινά σε ένα μπλε πιάτο, σε συνδυασμό με τη θέα στη θάλασσα της ανατολικής ακτής.Στη συνέχεια, το γεύμα συνεχίζει να παρουσιάζει τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως λαχανικά με ιαματικά λουλούδια (λαχανικά που καλλιεργούνται με τοπικό ζεστό νερό πηγής), πάπια και γλυκές μοβ πατάτες περνώντας από διαφορετικούς προορισμούς."Και επειδή είναι ταξιδιωτικό τρένο, δεν έχουμε πρόγραμμα να βιαστούμε από τον ένα σταθμό στον άλλο σταθμό. Μπορούμε να επιβραδύνουμε το τρένο σε μερικές από τις πιο γραφικές διαδρομές. Το τρένο σταματούσε ενώ οι επιβάτες δειπνούσαν στο πιο όμορφο τμήμα της διαδρομής -- όπου το τρένο είναι πιο κοντά στη θάλασσα στο Hualien», λέει ο Cheng.Ένα γαστρονομικό ταξίδιΤο Moving Kitchen είναι το πρώτο γκουρμέ τρένο στην Ταϊβάν.Lion TravelΟ Cheng λέει ότι όλα τα μέρη που συμμετέχουν στο έργο έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Moving Kitchen."Στον σταθμό όπου σταματήσαμε το τρένο μας, υπήρχε υπερανάπτυξη που εμπόδισε μέρη της θέας στη θάλασσα. Γνωρίζοντας αυτό, η TRA έστειλε κάποιον να μαδήσει ζιζάνια και να κλαδέψει δέντρα για το ταξίδι", λέει ο Cheng.Το ταξίδι με το τρένο εξυπηρετεί περισσότερο από γαστρονομικές εμπειρίες. Συνδυάζεται με εις βάθος δραστηριότητες περιήγησης στα αξιοθέατα, όπως επίσκεψη σε μια τοπική φάρμα ρυζιού και ένα λιμάνι ψαριών για να κατανοήσουν το φαγητό που θα φάνε στο τρένο."Επομένως, δεν είναι μόνο ένα καλό γεύμα σε ένα κινούμενο τρένο. Το Moving Kitchen συνδυάζει φαγητό, τοπία και περιηγήσεις στα αξιοθέατα ως ένα ολοκληρωμένο ταξίδι", προσθέτει ο Cheng.Σε αντίθεση με την πρώτη έκδοση του The Future, η ανακαίνιση των αυτοκινήτων Moving Kitchen κράτησε περίπου ένα χρόνο, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για προσαρμογή.Υπάρχουν δύο νέα αυτοκίνητα τραπεζαρίας με 54 θέσεις, καθώς και ένα νέο μπαρ και μια νέα κουζίνα. Οι τραπεζαρίες διαθέτουν έναν συνδυασμό από ψηλούς πάγκους μπαρ, καμπίνες καναπέδων και τραπέζια δύο έως τεσσάρων θέσεων."Πιέσαμε τα υλικά λίγο περισσότερο. Φέρνουμε μάρμαρα από την κομητεία Hualien και μπαστούνι που κατασκευάζονται από φυλές αυτόχθονων στα νότια της Ταϊβάν", λέει ο Chiu."Κι εγώ είμαι από τα νότια της Ταϊβάν. Θυμάμαι ότι καθόμουν στην καρέκλα της γιαγιάς μου όταν ήμουν παιδί καθώς με χάλασε με τη μαγειρική της".Οι καρέκλες διαθέτουν μπαστούνι από τα νότια της Ταϊβάν.Lion TravelΕνέπνευσε τον Chiu να σχεδιάσει μια ειδική καρέκλα από μπαστούνι για το Moving Kitchen. Οι καρέκλες μπορούν να στερεωθούν στο πάτωμα για ασφάλεια, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να αισθάνονται ελαφριές.Το υποβραχιόνιο έχει γωνία 45 μοιρών, επιτρέποντας στους επιβάτες να στριμώχνονται στις θέσεις τους εύκολα, αλλά "εξακολουθούν να έχουν μια καρέκλα με υποβραχιόνιο που υπάρχει σε ένα πολύ καλό εστιατόριο" -- το οποίο η JC Architecture είχε αρκετή εμπειρία στο σχεδιασμό.Ειδικοί προβολείς σχεδιάστηκαν για να κάνουν το φαγητό να φαίνεται νόστιμο και φιλικό προς το Instagram. Δίπλα στο τραπέζι έχει τοποθετηθεί βάση τηλεφώνου και μενού. Ένα γλυπτό επιτοίχιο φωτιστικό επιτρέπει στους επιβάτες να χειρίζονται το σχήμα της λεπτής απόχρωσης του λαμπτήρα.Sold out μέχρι τον ΣεπτέμβριοΟ Cheng του Lion Travel λέει στο CNN Travel ότι η ανταπόκριση ήταν εξαιρετικά θετική. Το γκουρμέ τρένο ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου και τα εισιτήρια για τα ταξίδια της Moving Kitchen έχουν εξαντληθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο."Στο πρώτο ταξίδι, είχαμε έναν ενδυματολογικό κώδικα πορτοκαλί και μαύρο -- για να ταιριάξουμε με τα χρώματα του τρένου. Βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους που ντύνονται για την περίσταση και δεν μπορούσαν να σταματήσουν να τραβούν φωτογραφίες όταν ήταν στο τρένο. Συγκινηθήκαμε όλοι τόσο πολύ», λέει ο Cheng.Η Moving Kitchen προσφέρει προς το παρόν δρομολόγια μιας ή δύο ημερών. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου, οι επισκέπτες αναχωρούν από το τρένο και περνούν μια νύχτα σε ένα κοντινό ξενοδοχείο. Έξι περιηγήσεις αναχωρούν κάθε μήνα.Έξι ακόμη εκδρομές με τρένο στο The Future -- χωρίς την Κινούμενη Κουζίνα -- είναι επίσης διαθέσιμες κάθε μήνα. Έχουν εποχιακά θέματα και κυμαίνονται από μία έως τέσσερις ημέρες. Το τρένο Future έχει τέσσερα αυτοκίνητα business class, το καθένα με 33 θέσεις."Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το τρένο. Είναι επειδή πιστεύω ότι είναι μοναδικά η Ταϊβάν. Νομίζω ότι είναι επιτυχημένο επειδή το τρένο δίνει εμπιστοσύνη σε αυτή την εταιρεία 132 ετών. Και υπάρχει ένα ρητό ότι, αν η TRA μπορούσε να το κάνει, Τα άλλα μέλη του δημόσιου τομέα θα μπορούσαν επίσης», λέει ο Chiu."Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει πολύ περισσότερη ιστορία και πολιτισμός, που θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε και να εκφράσουμε σε μια νέα ιστορία. Έτσι, είμαι πραγματικά χαρούμενος που αυτό το ένα γράμμα άλλαξε τον δημόσιο τομέα."