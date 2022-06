Ο ΟΣΕ απαντά σε ερώτηση των Βουλευτών κ.κ Απόστολου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα σχετικά με την σιδηροδρομική σύνδεση Ηγουμενίτσας-Βόλου.Στην απάντηση του ο ΟΣΕ αναφέρει:Απάντηση στη με αριθμό 5158/13.05.2022 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ Απόστολου Αβδελά και Κωνσταντίνου ΧήταΣχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 147968/16-05-2022/ΥΠΥΜΕ έγγραφο με θέμα : «Αίτημα σιδηροδρομικής σύνδεσης Ηγουμενίτσας-Βόλου »Σε συνέχεια του (α) σχετικού και σε απάντηση ερώτησης με αριθμό 5158/13.05.2022 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ Απόστολου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα σας γνωρίζουμε ότι :Η σιδηροδρομική σύνδεση των δύο λιμένων Ηγουμενίτσας -Βόλου θα γίνει εφικτή μετά την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Καλαμπάκας -Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας.Η σιδηροδρομική σύνδεση της Καλαμπάκας -Ιωαννίνων και του λιμένα της Ηγουμενίτσας ,αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Διαδρόμου του κεντρικού δικτύου OEM (ORIENT EAST MED) που συνδέει, μέσω της διασυνοριακής σύνδεσης Ελλάδας -Βουλγαρίας στον Προμαχώνα , το Ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο με την Βόρεια Ευρώπη. Η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας -Ιωαννίνων - λιμένα Ηγουμενίτσας χαρακτηρίζεται στον χάρτη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών ως υπό κατασκευή ,με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, εφόσον ανήκει στο κύριο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.Στο παρελθόν είχε γίνει από τον ΟΣΕ η πρώτη φάση μελετών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες για τη δημοπράτηση της κατασκευής του έργου της ελλείπουσας σιδηροδρομικής σύνδεσης Καλαμπάκας -Ιωαννίνων - λιμένα Ηγουμενίτσας , ο ΟΣΕ υπέβαλε τον Μάρτιο του 2021 πρόταση χρηματοδότης από το CEF 2014-2020 ύφους 15.500.000€Η πρόταση έγινε δεκτή και τον Νοέμβριο του 2021 υπεγράφη μεταξύ της CINEA και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμφωνία χρηματοδότησης (AGREEMENT No INEA/CEF/TRAN/M2020/2450691) με τίτλο "Final Studies of the new single railway line Kalambaka-Ioannina- Igoumenitsa, part of OEM Corridor" από τον Γενικό Φάκελο του CEF 2014-2020 με ποσοστό χρηματοδότησης CEF 50%.Σύμφωνα με την συμφωνία χρηματοδότησης η ολοκλήρωση των μελετών προβλέπεται τέλη του 2024.Ο ΟΣΕ θα προχωρήσει στην προκήρυξη των μελετών εφόσον αποφασιστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η ένταξη της δαπάνης στο ΠΔΕ του 2022.

Όσον αφορά την μελέτη της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού του Βόλου με την Α' ΒΙ.ΠΕ., τη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, το Αεροδρόμιο της Αγχιάλου και τον Αλμυρό , βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης από τον ΟΣΕ με χρηματοδότηση από πόρους ΠΔΕ.

Τέλος έργα της «Εγκατάστασης Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης και ETCSL1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα» και της «Ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρ/σας-Βόλου», είναι αντικείμενα της ΕΡΓΟΣΕ και βρίσκονται σε εξέλιξη.

sidirodromikanea

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων ΣύμβουλοςΣπυρίδων Κ. Πατέρας