Φωτογραφία για Πώς η σιδηροδρομική καινοτομία της Ιαπωνίας έγινε παγκόσμια
Ένα ιαπωνικό τρένο-σφαίρα Shinkansen. (Φωτογραφία Jiji Press)Η τεχνολογία των σιδηροδρόμων της Ιαπωνίας – η οποία εδώ και καιρό θαυμάζεται για την ασφάλεια, την ακρίβεια και την αξιοπιστία της – έχει επεκτείνει σταθερά την παγκόσμια παρουσία της, αναδιαμορφώνοντας τα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.pna.gov.phΈνα πρόσφατο παράδειγμα είναι το νέο sidirodromikanea
«Akis' Food Tour»: Στη μαγευτική Νότια Κυνουρία
«Akis' Food Tour»: Στη μαγευτική Νότια Κυνουρία
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/12/2025)
