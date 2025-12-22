2025-12-22 11:24:56
Φωτογραφία για Happy Day και Καλημέρα Ελλάδα σε ζωντανή σύνδεση – Παναγιώτης Στάθης: «Έχει υψηλότατη τηλεθέαση η κυρία Τσιμτσιλή»
Ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπομπές Happy Day και Καλημέρα Ελλάδα, με αφορμή τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνδέθηκε με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, μεταφέροντας το μήνυμα στήριξης προς τον σκοπό της πρωτοβουλίας και καλώντας τους τηλεθεατές να συμβάλουν στο έργο του σταθμού του Αμαρουσίου. 

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ο Παναγιώτης Στάθης έκανε ειδική αναφορά στη δυναμική της εκπομπής Happy Day, επισημαίνοντας τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημειώνει καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ο Παναγιώτης Στάθης έκανε ειδική αναφορά στη δυναμική της εκπομπής Happy Day, επισημαίνοντας τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημειώνει καθημερινά.

«Και όσοι βλέπουν μέσα από τον Alpha, μπορούν να το κάνουν αυτό, έχει υψηλότατη τηλεθέαση η κυρία Τσιμτσιλή, να τα λέμε κι αυτά», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης.

Πηγή: tvnea.com
Λιάγκας για Αρναούτογλου: "Τώρα που είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω συνέχεια μηνύματα"
Λιάγκας για Αρναούτογλου: "Τώρα που είμαστε σε καλή φάση, του στέλνω συνέχεια μηνύματα"
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/12/2025)
