Ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση πραγματοποίησαν σήμερα οι εκπομπές Happy Day και Καλημέρα Ελλάδα, με αφορμή τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνδέθηκε με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, μεταφέροντας το μήνυμα στήριξης προς τον σκοπό της πρωτοβουλίας και καλώντας τους τηλεθεατές να συμβάλουν στο έργο του σταθμού του Αμαρουσίου.



Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνδέθηκε ζωντανά με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στήριξης. Η παρουσιάστρια του Alpha κάλεσε τους τηλεθεατές να συμβάλουν οικονομικά στον τηλεμαραθώνιο, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσφοράς.



Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ο Παναγιώτης Στάθης έκανε ειδική αναφορά στη δυναμική της εκπομπής Happy Day, επισημαίνοντας τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημειώνει καθημερινά.



«Και όσοι βλέπουν μέσα από τον Alpha, μπορούν να το κάνουν αυτό, έχει υψηλότατη τηλεθέαση η κυρία Τσιμτσιλή, να τα λέμε κι αυτά», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης.



Πηγή: tvnea.com



