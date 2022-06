greece-salonikia

-Οι Ρώσοι πετρελαιοπαραγωγοί καταφέρνουν να ξεγλιστρούν από τις κυρώσεις.-Τα πλοία που ταξιδεύουν χωρίς GPS, οι μαζικές εισαγωγές της Ινδίας και τα φορτία που φτάνουν ακόμα και στις ακτές των ΗΠΑ.Ναυλωτές και διυλιστήρια φαίνεται πως καταφέρνουν με επιτυχία να διοχετεύουν το ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά κρύβοντας την προέλευσή του. Ορισμένα καύσιμα που πιστεύεται ότι παρήχθησαν εν μέρει από ρωσικό αργό πετρέλαιο έφτασαν στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ τον περασμένο μήνα αποκαλύπτει η Wall Street Journal.Τα φορτία μεταφέρθηκαν μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και τον Ατλαντικό από ινδικά διυλιστήρια, τα οποία υπήρξαν μεγάλοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Refinitiv και την ανάλυση του think tank Centre for Research on Energy and Clean Air που εδρεύει στο Ελσίνκι.Στον απόηχο της εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι traders εργάζονται για να κρύψουν το ρωσικό πετρέλαιο για να διατηρήσουν τη ροή του. Το κρύβουν σε διυλισμένα προϊόντα όπως βενζίνη, ντίζελ και χημικά.Το πετρέλαιο μεταφέρεται επίσης μεταξύ πλοίων εν πλω, μια τακτική που χρησιμοποιείται και για την πώληση πετρελαίου από το Ιράν και τη Βενεζουέλα που επίσης υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι μεταφορές πραγματοποιούνται στη Μεσόγειο, στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής και της Μαύρης Θάλασσας, με το πετρέλαιο να κατευθύνεται στη συνέχεια προς την Κίνα, την Ινδία και τη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με ναυτιλιακές εταιρείες.Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Τρίτη να επιβάλουν σταδιακή απαγόρευση στο μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πετρελαίου, αποκόπτοντας τελικά το Κρεμλίνο από τον μεγαλύτερο αγοραστή ενέργειας του. Αναμένεται επίσης να απαγορεύσουν στους ευρωπαίους ασφαλιστές να καλύπτουν πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, οι αντίμετρα για την αποφυγή των κυρώσεων βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και απειλούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των περιορισμών.Συνολικά, οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου ανέκαμψαν τον Απρίλιο, μετά την πτώση τον Μάρτιο οπότε τέθηκαν σε ισχύ οι πρώτες δυτικές κυρώσεις, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 620.000 βαρέλια στα 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ινδία.Η Ινδία έχει αναδειχθεί ως βασικός κόμβος για τις ρωσικές ροές πετρελαίου. Οι εισαγωγές της χώρας έχουν εκτοξευθεί στα 800.000 βαρέλια την ημέρα από την έναρξη του πολέμου, σε σύγκριση με 30.000 βαρέλια την ημέρα πριν, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων αγορών εμπορευμάτων Kpler.Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στη μεγάλη έκπτωση - μια δημοφιλής κατηγορία ρωσικού αργού, γνωστή ως Urals, κοστολογείται περίπου στα $35 χαμηλότερα από το Brent, ενώ προηγουμένως είχε περίπου ίδια τιμή.Ένα διυλιστήριο που ανήκει στον ινδικό ενεργειακό κολοσσό Reliance Industries Ltd αγόρασε επτά φορές περισσότερο ρωσικό αργό τον Μάιο, σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα, αποτελώντας το ένα πέμπτο της συνολικής ποσότητας, σύμφωνα με την Kpler.Η Reliance ναύλωσε ένα πετρελαιοφόρο για να μεταφέρει ένα φορτίο αλκυλικού, ένα συστατικό βενζίνης, που αναχωρούσε από το κοντινό λιμάνι Sikka στις 21 Απριλίου χωρίς προγραμματισμένο προορισμό. Τρεις ημέρες αργότερα, επικαιροποίησε τα αρχεία του περιλαμβάνοντας ένα λιμάνι των ΗΠΑ και απέπλευσε, ξεφορτώνοντας στις 22 Μαΐου στη Νέα Υόρκη.«Αυτό που πιθανότατα συνέβη ήταν ότι η Reliance ανέλαβε ένα φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου με έκπτωση, το διύλισε και στη συνέχεια πούλησε το προϊόν στη βραχυπρόθεσμη αγορά όπου βρήκε έναν αγοραστή από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Lauri Myllyvirta, επικεφαλής αναλυτής στο Centre for Research on Energy and Clean Air. «Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο το ρωσικό αργό διυλίζεται στην Ινδία και στη συνέχεια ένα μέρος του πωλείται στις ΗΠΑ».Οι ινδικές εξαγωγές προϊόντων διύλισης πετρελαίου, που ενισχύθηκαν από τις φθηνές ρωσικές προμήθειες, έχουν αυξηθεί απότομα από την αρχή του πολέμου. Οι ημερήσιες αποστολές στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο και κατά 43% στις ΗΠΑ σε τριμηνιαία βάση.«Εάν τα ινδικά διυλιστήρια στη δυτική ακτή εισήγαγαν πολύ ρωσικό αργό, τότε ναι, πιθανότατα θα υπάρχει κάποιο ρωσικό αργό που έχει εμπλακεί στην παραγωγή αυτών των προϊόντων», δήλωσε ο Koen Wessels, αναλυτής πετρελαϊκών προϊόντων στη συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects.Υπήρξε επίσης ένα άλμα στα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό αργό κλείνοντας τον εξοπλισμό GPS τους, μια διαδικασία γνωστή ως «σκοτάδι» στη γλώσσα της βιομηχανίας, σύμφωνα με την ισραηλινή εταιρεία δεδομένων πλοίων Windward. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηση αυτής της δραστηριότητας./Euro2day