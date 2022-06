Η πιθανότητα ενός ευρωπαϊκού διαδρόμου Βορρά-Νότου που θα συνδέει τη Μαύρη και το Αιγαίο Πέλαγος με τη Λιθουανία μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο πιστεύουμε. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών της Λιθουανίας Julius Skačkauskas και ο Πολωνός υπουργός Μεταφορών Andrzej Adamczyk συζήτησαν πώς οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε μια τέτοια πρωτοβουλία για να βοηθήσουν τις ουκρανικές εξαγωγές και να τις αναπτύξουν περαιτέρω στο μέλλον.Γράφει ο Νίκος ΠαπατόλιοςΟι δύο πολιτικοί συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου και του Οικονομικού Φόρουμ Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3Seas που πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το λετονικό πρακτορείο πληροφοριών LETA. Τα σημεία συζήτησής τους επικεντρώθηκαν στο πώς η Λιθουανία μπορεί να συμπεριληφθεί στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, αλλά με μια ανατροπή.Πρώτον, τι είναι η Πρωτοβουλία Three Seas; Η πρωτοβουλία Three Seas συγκεντρώνει 12 κράτη μέλη της ΕΕ μεταξύ της Βαλτικής, της Μαύρης και της Αδριατικής Θάλασσας. Πρόκειται για την ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές σε αυτές τις χώρες από τα Βαλκάνια μέχρι την Κεντρική Ευρώπη και τη Βαλτική Θάλασσα.Τώρα, γιατί υπάρχει μια ανατροπή; Ο Skačkauskas και ο Adamczyk διερεύνησαν τη δυνατότητα επέκτασης της πρωτοβουλίας στη Λιθουανία και το Αιγαίο πέλαγος, εννοώντας την Ελλάδα. Σκοπεύουν να δημιουργήσουν έναν μεταφορικό διάδρομο Βορρά-Νότου που θα συνδέει το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα με τη Λιθουανία μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας και Πολωνίας.Πιο σημαντικό από ποτέ«Ο μεταφορικός διάδρομος Βορρά-Νότου που συνδέει τις τρεις θάλασσες —τη Βαλτική, τη Μαύρη και το Αιγαίο— είναι πιο σημαντικός από ποτέ και πρέπει να είναι πολυτροπικός, συνδέοντας τόσο τους δρόμους όσο και τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Υποστηρίζουμε την πρόταση της Πολωνίας για επέκταση αυτού του διαδρόμου μεταφορών στη Λιθουανία. Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση υπαγορεύει επίσης την ανάγκη να προβλεφθούν νέοι, πρόσθετοι μεταφορικοί διάδρομοι και συνδέσεις υποδομής μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, διασφαλίζοντας εναλλακτικές λύσεις στα έργα προτεραιότητας των Rail Baltica και Via Baltica. Μια τέτοια δυνατότητα είναι η ανάπτυξη του δρόμου μέσω του Lazdijai, η οποία θα επιτρέψει τη δημιουργία δύο στρατηγικών συνδέσεων πέρα ​​από τα σύνορα μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, ενισχύοντας τις αλυσίδες logistics και τη στρατιωτική κινητικότητα», δήλωσε ο Skačkauskas.Τα εμπλεκόμενα μέρη στοχεύουν στη δημιουργία ενός διαδρόμου διαμετακόμισης που θα παρακάμπτει τη Λευκορωσία για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελάχιστους ελέγχους και επιταχυνόμενες τελωνειακές διαδικασίες, ελαχιστοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή και τα γραφειοκρατικά εμπόδια. «Είναι ζωτικής σημασίας οι εταιρείες μεταφορών να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και οι φορείς εκμετάλλευσης να εργαστούν για να συντονίσουν τις εμπορευματικές μεταφορές, να κατανείμουν μεταφορική ικανότητα και να καθορίσουν χρονοδιαγράμματα», συμφώνησαν οι δύο υπουργοί.«Ένα τέτοιο έργο, φυσικά, περιλαμβάνει κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν οι εταίροι. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός διαδρομής θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός, ενώ τα μέρη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο σε πόρους όπως πλατφόρμες, βαγόνια, μηχανές έλξης και εξοπλισμό φόρτωσης. Οι χώρες προβλέπουν συγκεκριμένες λύσεις ποικίλης πολυπλοκότητας που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταφοράς εμπορευμάτων της Ουκρανίας.railfreight.comsidirodromikanea.blogspot.com