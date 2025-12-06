2025-12-06 11:23:52

Με κοινή απόφαση του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ η γραμμή Μ1 «Νέα Ελβετία – Κ. Καραμανλή – Ν.Σ.Σ» θα συνεχίσει τη λειτουργία της για ακόμη μια μέρα μετά την επανέναρξη λειτουργίας του μετρό που θα γίνει τη Δευτερά 8 Δεκεμβρίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το επιβατικό κοινό στις μετακινήσεις του.H απόφαση λήφθηκε ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την επαναλειτουργία του μετρό sidirodromikanea

