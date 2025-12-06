2025-12-06 11:23:52
Με κοινή απόφαση του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ η γραμμή Μ1 «Νέα Ελβετία – Κ. Καραμανλή – Ν.Σ.Σ» θα συνεχίσει τη λειτουργία της για ακόμη μια μέρα μετά την επανέναρξη λειτουργίας του μετρό που θα γίνει τη Δευτερά 8 Δεκεμβρίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το επιβατικό κοινό στις μετακινήσεις του.H απόφαση λήφθηκε ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την επαναλειτουργία του μετρό sidirodromikanea
Πρόστιμο 3,8 εκατ. από τη ΣΤΑΣΥ στον ανάδοχο αναβάθμισης συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό
Μετρό Θεσσαλονίκης: 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
Μετρό Θεσσαλονίκης: «Κούμπωσαν» τα συστήματα στην επέκταση προς Καλαμαριά – Εκτεταμένο σέρβις σε σκάλες και ασανσέρ της βασικής γραμμής
Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στο δυναμικό κοινό
Πρωινά ψυχαγωγικά προγράμματα: Ανέβηκε στην κορυφή η Super Κατερίνα
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα η εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/12/2025)
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 11ο επεισόδιο