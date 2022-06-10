2022-06-10 11:00:05
Φωτογραφία για Πρωτιά για τον Τροχό! Αναλυτικά η τηλεθέαση (9/6/2022)
Τι επιλέγει να δει το  κοινό, στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη; Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά:

Πρόγραμμα- 18/54

ΑΝΤ1 NEWS 9,1

ALPHA NEWS 13,2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 15,1

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,0

ΟPEN NEWS 4,5

STAR  NEWS 7,4

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΡΤ1 3,1

ΕΛΕΝΗ 13,2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 14,8

ROUK ZOUK 23,7

ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 11,7

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 10,6

T-LIVE 13,7

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 10,6

SHOPPING STAR 15,7

ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 2,6

ΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΣ 2,4

BROOKLYN NINE-NINE 8,5

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ Ε 6,4

5 Χ 5 13,5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,5

DEAL 10,2

ΤΡΙΑ ΜΙΛΑ 11,1

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 19,7

HAPPY TRAVELLER (E) 5.4

ΚΑΤΙ ΞΑΝΑΨΗΝΕΤΑΙ (Ε) 5,4

LIVE NEWS 17,4

THE CHASE 18,1

STOYNTIO 4  4,1

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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