2026-10-21 09:34:37
Φωτογραφία για Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για τον Alpha – Ακολουθεί το Star News
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση, σημειώνοντας 18,2% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω τα υπόλοιπα δελτία της βραδινής ενημέρωσης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Star News με 13,5%, ενώ τα «MEGA Γεγονότα» κατέγραψαν 12,0%. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ σημείωσε 6,8%, με το ANT1 News να ακολουθεί στο 6,5%.

Το Open News συγκέντρωσε 4,5%, ενώ το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, έκλεισε στο 1,5%.

Πηγή: tvnea.com
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