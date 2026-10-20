2026-10-20 10:00:36

Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News με 18.4% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το The Chase με 15.7%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 15.2%.



Το Deal κατέγραψε 11.6%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) ακολούθησαν με 9.8%. Το Cash or Trash συγκέντρωσε 9.3% και το Studio στις 3 σημείωσε 8.7%. Στη συνέχεια, το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» κατέγραψε 8.3%.



Οι «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσαν 6.1% και στις δύο καταχωρίσεις τους, ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) κινήθηκε επίσης στο 6.1%. Το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 5.9%, οι «Κουτσουπιές» 3.6%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ