2026-10-20 10:00:36
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά το The Chase
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το Live News με 18.4% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το The Chase με 15.7%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 15.2%.

Το Deal κατέγραψε 11.6%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) ακολούθησαν με 9.8%. Το Cash or Trash συγκέντρωσε 9.3% και το Studio στις 3 σημείωσε 8.7%. Στη συνέχεια, το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» κατέγραψε 8.3%.

Οι «Καθαρές Κουβέντες» σημείωσαν 6.1% και στις δύο καταχωρίσεις τους, ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) κινήθηκε επίσης στο 6.1%. Το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 5.9%, οι «Κουτσουπιές» 3.6%.

Πηγή: tvnea.com
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