2026-10-21 09:34:37

Το «Το Σόι Σου» κυριάρχησε στην prime time ζώνη, καθώς τόσο η επανάληψη όσο και το νέο επεισόδιο της σειράς σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στο δυναμικό κοινό. Συγκεκριμένα, το «Το Σόι Σου» (Ε) κατέγραψε 22,7%, ενώ το «Το Σόι Σου» ακολούθησε πολύ κοντά με 22,5%.



Το GNTM 7 βρέθηκε στην επόμενη θέση με 14,1%, ενώ οι «Κόρες της Αρετής» σημείωσαν 11,8%. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κατέγραψαν 10,6% και το «Κάμπινγκ» 10,2%. Ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» συγκέντρωσε 9,5%, ενώ το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσε 8,7% και το «Ντέρτι» 8,4%.



Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν οι «Μπλε Ώρες» με 4,9%, το «Ελληνισμός και Αλβανική Μαφία» με 4,3% και το Peaky Blinders με 2,1%.



Πηγή: tvnea.com



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