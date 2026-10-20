2026-10-20 10:00:37
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Οριακή πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» απέναντι στο «Σήμερα»
Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 14.8% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας οριακό προβάδισμα από το «Σήμερα», το οποίο ακολούθησε με 14.5%.

Το «Happy Day στον Alpha» κατέγραψε 10.8%, ενώ το Stars System σημείωσε 9.7%. Στη συνέχεια, το «Καλημέρα Ελλάδα» συγκέντρωσε 7.6% και η «Ώρα Ελλάδος» 6.2%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης σημείωσε το «Νωρίς Νωρίς» με 4.1%.

Πηγή: tvnea.com
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