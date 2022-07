Το spin-off του The Walking Dead, το Tales of the Walking Dead, που κάνει πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου έχει ένα νέο μικρό teaser trailer ‘όπως μας ενημερώνει το Lordoftheseries.gr.

Σε αυτό βλέπουμε ένα πολύ μικρό δείγμα από τις 6 ιστορίες που θα δούμε μέσα από το δίκτυο του AMC.

Στην σειρά, που θα έχει ανθολογικό χαρακτήρα, θα επιστρέψει η Samantha Morton, που ενσάρκωσε την villain Alpha στην 9η και 10η σεζόν του The Walking Dead, ενώ οι υπόλοιποι ηθοποιοί θα είναι εντελώς νέοι σχετικά με τον κόσμο του TWD. Μεταξύ αυτών είναι ο Terry Crews, η Olivia Munn και η Parker Posey.













