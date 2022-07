tinanantsou.blogspot.gr

Mε σημαντικές ανακοινώσεις ξεκίνησε η σημερινή ενημέρωση των ΜΜΕ στην συνέντευξη τύπου της COSPAR Athens 2022 που πραγματοποιήθηκε την Τεταρτη 20 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο Press Room του Συνεδρίου, στο Μέγαρο Μουσικής.Σημειωνεται ότι η επιλογή των ομιλητών έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή της COSPAR Athens 2022 με στόχο να προβληθούν στο Διεθνές και Ελληνικό κοινό επίκαιρα θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας. Δίνεται ετσι στην επιστημονική κοινότητα η ευκαιρία να «μοιραστεί» με τον καθένα/καθεμία τις τρέχουσες εξελίξεις και μάλιστα με τρόπο απλό και κατανοητό. Τον συντονισμό της Συνέντευξης Τύπου ανέλαβαν ο έμπειρος Δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς και o Michael Buckley, Senior Communication Manager, Johns Hopkins University.Niklas HedmanmActing Director of UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) andAthena KoustenisDirector of Research, French Center for Scientific Research (CNRS), Paris ObservatoryΑνακοίνωση: Την 20η Ιουλίου, ο εορτασμός της «Διεθνούς Ημέρας της Σελήνης»Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε τη 20η Ιουλίου: Διεθνή Ημέρα της Σελήνης. Αυτό αποφασίστηκε από την COPUOS (Επιτροπή του ΟΗΕ για την ειρηνική χρήση του Διαστήματος). To UNOOSA (Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για Θέματα Διαστήματος)έχει οργανώσει μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία περιλαμβανει μήνυμα του Niklas Hedman (Διευθυντή του UNOOSA) .https://invideo.io/preview Σύμφωνα με το κείμενο της δήλωσης της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ:"Ανακηρύσσεται η 20ή Ιουλίου Διεθνής Ημέρα της Σελήνης, ώστε να εορτάζεται κάθε χρόνο σε διεθνές επίπεδο η επέτειος της πρώτης προσεδάφισης ανθρώπων στη Σελήνη (20 Ιουλίου 1969), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σεληνιακής αποστολής Apollo 11, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα όλων των κρατών στην εξερεύνηση της Σελήνης. Στόχος είναι να να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βιώσιμη εξερεύνηση της."Dr. Russell A. Howard,Staff Scientist, Johns Hopkins University Applied Physics LaboratoryΠαρατηρήσεις νέων φαινομένων Εκπομπών Μάζας από την ηλιακή κορόναΑν και η παρατήρηση του ηλιακού στέμματος από το Διάστημα υλοποιείται εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, το επιστημονικό όργανο Wide Field Imager της διαστημοσυσκευής Parker Solar Probe (WISPR) παρατήρησε ορισμένες εντελώς απροσδόκητες στεμματικές εκπομπές μάζας (CME).Το σχετικό βίντεο δείχνει πολλά ενδιαφέροντα φαινόμενα, καθώς και δύο παρατηρήσεις που δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν. Οι CME θεωρείται ότι είναι «σχοινιά» μαγνητικής ροής, από το κέντρο των οποίων διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Το πλάσμα (αυτό δηλαδή που παρατηρεί το WISPR) περιβάλλει το ρεύμα, αφήνοντας το εσωτερικό του σκοτεινό. Το σχήμα μοιάζει με κρουασάν. Το WISPR, όμως, παρατήρησε κάτι που φαίνεται να είναι ένα μικροσκοπικό «σχοινί» μαγνητικής ροής στη μέση. Το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε σε τρία από τα συμβάντα που παρατηρήθηκαν στην διάρκεια μιας περιόδου 10 ημερών. Η δεύτερη νέα παρατήρηση αφορά στο γεγονός ότι στην διάρκεια της σύγκρουσης δύο CME, το σχήμα τους μεταβλήθηκε δραματικά.Dr. Natalie KrivovaResearch group leader, Max Planck Institute for Solar System ResearchΑνακατασκευή της ηλιακής δραστηριότητας και μεταβλητότηταςΤα κοσμογενή ισότοπα, όπως το 10Be και το 14C, παράγονται στη γήινη ατμόσφαιρα από τις γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες. Χάρη στη φυσική θωράκιση που παρέχει το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου και της Γης, τα περισσότερα από αυτά τα ενεργητικά σωματίδια απομακρύνονται από τον πλανήτη μας. Δεδομένου ότι ο Ήλιος είναι σχεδόν σταθερός, η αποτελεσματικότητα αυτής της θωράκισης μεταβάλλεται με το χρόνο, γεγονός που μάς επιτρέπει την ανασύνθεση της ηλιακής δραστηριότητας στο παρελθόν μέσα από τις συγκεντρώσεις των κοσμογενών ισοτόπων που μετρήθηκαν σε φυσικά γήινα αρχεία.Christine VerbekeSpace weather scientist, Royal Observatory of BelgiumΚατανόηση των δυνατοτήτων μας στην παρατήρηση και μοντελοποίηση των εκπομπών μάζας του ΗλίουΟι στεμματικές εκπομπές μάζας (ΣΕΜ) είναι βίαιες εκρήξεις στην ηλιακή επιφάνεια, οι οποίες εκτινάσσονται στο Διάστημα με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Καθώς διαδίδονται στο Ηλιακό σύστημα, κάποιες από αυτές αλληλεπιδρούν με το γήινο περιβάλλον και μπορούν να διαταράξουν τις τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα πλοήγησης, να επηρεάσουν τις αεροπορικές και διαστημικές βιομηχανίες, αλλά και να δημιουργήσουν το όμορφο σέλας. Για να προβλεφθεί η πρόσκρουση μιας ΣΕΜ στη Γη, το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί η κινηματική και η μορφολογία της. 