Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει για τα καλά στην Google και από την ώρα που η εταιρεία βασίζεται σε αυτή για τη διαχείριση του διαδικτύου, όλα έχουν πάρει την κάτω βόλτα για την ενημέρωση και την ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο. Σήμερα όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως ξεκινάνε οι έρευνες για μονοπωλιακές τακτικές της Google, το AI Overviews και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκμεταλλεύεται περιεχόμενο τρίτων, στερώντας τους από τα έσοδα της εργασίας τους.

Όπως σας έχουμε πει και σε προηγούμενα άρθρα, ο τρόπος που λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω των chatbots και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, είναι η μεγαλύτερη λογοκλοπή και πειρατεία που έχει συμβεί ποτέ. Η ανακοίνωση της ΕΕ ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, τη στιγμή που πάρα πολλοί εκδότες και δημιουργοί περιεχομένου έχουν αρχίσει να κινούνται νομικά κατά της Google, καθώς βλέπουν την επισκεψιμότητα των σελίδων τους να καταρρέει, με την Google να δίνει την δουλειά τους απευθείας στην αναζήτηση, χωρίς ο χρήστης να χρειαστεί να επισκεφθεί καμία σελίδα.

Η Google όλα αυτά τα χρόνια, έγινε το μεγαθήριο που είναι σήμερα ακριβώς επειδή στήριζε την ελευθερία λόγου και την ανάγκη των χρηστών για εύρεση περιεχομένου από διάφορες πηγές. Η Google παρακολουθούσε το καινούριο περιεχόμενο που ανέβαινε στο διαδίκτυο, το έβαζε σε ένα τεράστιο σύστημα ταξιθέτησης και σέρβιρε τις σελίδες που ταίριαζαν με βάση αυτά που αναζητούσε ο χρήστης. Παραδοσιακά, εμφάνιζε 10 link στην πρώτη σελίδα της αναζήτησης, με τα καλύτερα και πιο ποιοτικά αποτελέσματα.

Τώρα όμως, το περιεχόμενο και οι σελίδες των δημιουργών του έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Πλέον η Google εμφανίζει στο πάνω μέρος την απάντηση στα ερωτήματα των χρηστών, στερώντας τους δημιουργούς από επισκέψεις, ενώ ακριβώς από κάτω προβάλει διαφημίσεις. Το πραγματικό περιεχόμενο έχει περάσει κάτω από το fold της σελίδας, ενώ τα αποτελέσματα που δίνει πλέον είναι τις περισσότερες φορές άσχετα από αυτό που αναζητά ο χρήσης, αναγκάζοντάς τον να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να βρει αυτό που θέλει ή καλύτερα αυτό που θέλει η Google να βρει.

Από την ώρα που ήρθε το AI Overviews, οι σελίδες ενημέρωσης βλέπουν πτώση από 30 μέχρι 90% στην επισκεψιμότητα, κάτι που κάνει μια επιχείρηση μη βιώσιμη. Αυτό έχει πυροδοτήσει μια σειρά από απολύσεις στον κλάδο της ενημέρωσης, ενώ οι πιο ανεξάρτητες και μικρότερες σελίδες που βασίζονται στη κίνηση για την επιβίωσή τους, πλέον έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και κινδυνεύουν με κλείσιμο.

Όμως εδώ έρχεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Google δεν δίνει στους χρήστες περιεχόμενο και πληροφορίες που έχει δημιουργήσει η ίδια, αλλά στην ουσία παίρνει το περιεχόμενο των εκδοτών, αλλάζει λίγο το λεκτικό με τεχνητή νοημοσύνη και το σερβίρει σαν απάντηση στους χρήστες, πολλές φορές με πολλά λάθη αφού δε μπορεί να το κατανοήσει πραγματικά. Το ίδιο ακριβώς ξεκινάει να κάνει και στο YouTube, δημιουργώντας περιλήψεις των βίντεο, κάτι που στερεί τα έσοδα στους δημιουργούς. Το επόμενο βήμα είναι να δείχνει διαφημίσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μην πληρώνει απολύτως τίποτα στους δημιουργούς.

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι η Google ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει :

Το περιεχόμενο των εκδοτών ιστού να παρέχουν υπηρεσίες που υποστηρίζονται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη («Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης» και «Λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης») στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης χωρίς κατάλληλη αποζημίωση στους εκδότες και χωρίς να τους προσφέρεται η δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους. Οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης εμφανίζουν συνόψεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και ανταποκρίνονται στο ερώτημα αναζήτησης ενός χρήστη πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα, ενώ η Λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης είναι μια καρτέλα αναζήτησης παρόμοια με ένα chatbot που απαντά στα ερωτήματα των χρηστών σε συνομιλιακό στυλ. Η Επιτροπή θα διερευνήσει σε ποιο βαθμό η δημιουργία Επισκοπήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Λειτουργίας Τεχνητής Νοημοσύνης από την Google βασίζεται στο περιεχόμενο των εκδοτών ιστού χωρίς κατάλληλη αποζημίωση για αυτό και χωρίς τη δυνατότητα των εκδοτών να αρνηθούν χωρίς να χάσουν την πρόσβαση στην Αναζήτηση Google. Πράγματι, πολλοί εκδότες εξαρτώνται από την Αναζήτηση Google για την επισκεψιμότητα των χρηστών και δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν να χάσουν την πρόσβαση σε αυτήν.Βίντεο και άλλο περιεχόμενο που ανεβαίνουν στο YouTube για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Google χωρίς κατάλληλη αποζημίωση στους δημιουργούς και χωρίς να τους προσφέρεται η δυνατότητα να αρνηθούν τη χρήση του περιεχομένου τους. Οι δημιουργοί περιεχομένου που ανεβάζουν βίντεο στο YouTube έχουν την υποχρέωση να παραχωρήσουν στην Google άδεια χρήσης των δεδομένων τους για διαφορετικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Google δεν αμείβει τους δημιουργούς περιεχομένου του YouTube για το περιεχόμενό τους, ούτε τους επιτρέπει να ανεβάζουν το περιεχόμενό τους στο YouTube χωρίς να επιτρέπει στην Google να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι αντίπαλοι προγραμματιστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαγορεύονται από τις πολιτικές του YouTube να χρησιμοποιούν περιεχόμενο YouTube για την εκπαίδευση των δικών τους μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Φυσικά όλα τα παραπάνω ισχύουν κανονικά και είναι κάτι που όλα τα μέσα λέμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Αν αποδειχθούν και από την έρευνα, τότε η Google θα πρέπει να δεχθεί μεγάλες κυρώσεις, καθώς απαγορεύεται την κατάχρηση της δεσπόζουσαν θέσης στην αγορά. Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει πως η έρευνα δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της.

Η Τερέζα Ριμέρα, Εκτελεστική αντιπρόεδρος δήλωσε:

«Μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία εξαρτάται από την ποικιλομορφία των μέσων ενημέρωσης, την ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία και ένα ζωντανό δημιουργικό τοπίο. Αυτές οι αξίες είναι κεντρικές για το ποιοι είμαστε ως Ευρωπαίοι. Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αξιοσημείωτη καινοτομία και πολλά οφέλη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των αρχών που βρίσκονται στην καρδιά των κοινωνιών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διερευνούμε εάν η Google ενδέχεται να έχει επιβάλει άδικους όρους και προϋποθέσεις σε εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου, θέτοντας παράλληλα σε μειονεκτική θέση τους ανταγωνιστικούς προγραμματιστές μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ».

Η όλη έρευνα υδροδοτήθηκε όταν η Google επέρριψε την καταγγελία που έκαναν ανεξάρτητοι εκδότες τον Ιούλιο.

Σήμερα η Google δήλωσε μέσω εκπροσώπου:

«Αυτή η καταγγελία ενέχει τον κίνδυνο να καταπνίξει την καινοτομία σε μια αγορά που είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ», δήλωσε εκπρόσωπος της Google.

«Οι Ευρωπαίοι αξίζουν να επωφεληθούν από τις τελευταίες τεχνολογίες και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις ειδησεογραφικές και δημιουργικές βιομηχανίες καθώς μεταβαίνουν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Φυσικά οι Συμμαχία Ανεξάρτητων Εκδοτών και το Κίνημα για ένα Open Web, όπως επίσης και ο βρετανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Foxglove, επέκριναν τις δηλώσεις της Google.

«Η Google έσπασε τη συμφωνία που διέπει το διαδίκτυο. Η συμφωνία ήταν ότι οι ιστότοποι θα καταχωρίζονταν, θα ανακτούνταν και θα εμφανίζονταν όταν ήταν σχετικοί με ένα ερώτημα. Όλοι είχαν μια ευκαιρία», δήλωσε ο δικηγόρος Tim Cowen, ο οποίος συμβουλεύει τις ομάδες.

«Τώρα βάζει πάνω απ’ όλα το AI Overviews, το Gemini, και προσθέτει στην ζημιά εκμεταλλευόμενη το περιεχόμενο ιστοσελίδων για να εκπαιδεύσει το Gemini. Το Gemini είναι ο κακός δίδυμος του Search», πρόσθεσε ο Cowen.

Η πολιτική της Google σχετικά με το spam βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο της ΕΕ μετά από έρευνα που διεξήγαγαν οι εκδότες. Η εταιρεία κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 10% των συνολικών ετήσιων εσόδων της, εάν κριθεί ένοχη για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Αυτή ίσως να είναι και η τελευταία ευκαιρία που θα έχει η ελευθερία λόγου και ο Διαδικτυακός Τύπος για να επιβιώσουν. Τα πάντα όμως έχουν να κάνουν και με το πόσο θα κρατήσει η έρευνα, καθώς αν πάρει πάρα πολύ καιρό, πολλές μικρότερες σελίδες δε θα καταφέρουν να επιβιώσουν.

