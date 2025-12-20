ΝΕΑ
Ευχές από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
2025-12-20 22:53:48
Ο Διευθυντής και οι εργαζόμενοι στο Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2026!
