Τα φτωχά παιδιά που μεγαλώνουν έχοντας εύπορους φίλους είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερο εισόδημα ως ενήλικες, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Αυτές οι «διαταξικές φιλίες» ξεχωρίζουν μάλιστα ως πιο σημαντικές για την οικονομική ανέλιξη κάποιου από το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης τα βασικά ευρήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν σήμερα στην επιθεώρηση Nature, επιστήμονες των πανεπιστημίων Harvard, New York University και Santa Fe Institute έβαλαν στο μικροσκόπιο τις συνολικά 21 δισεκατομμύρια «φιλίες» που διατηρούν στο Facebook συνολικά 72 εκατομμύρια χρήστες του κοινωνικού δικτύου, ηλικίας 25 έως 44 ετών, στις ΗΠΑ.Και παλαιότερα, όπως σημειώνουν στην ανάλυσή τους για το συγκεκριμένο θέμα οι New York Times, είχαν υπάρξει έρευνες που έδειχναν πως όσοι διέμεναν σε συγκεκριμένες γειτονιές των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν περισσότερες πιθανότητες να «ανέβουν οικονομικά» σε σύγκριση με τους κατοίκους άλλων περιοχών.Ωστόσο η νέα έρευνα (Social Capital and Economic Mobility – Social Capital Atlas) της ομάδας ερευνητών «Opportunity Insights», μια έρευνα που ξεχωρίζει ως η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για το συγκεκριμένο θέμα στις ΗΠΑ, έρχεται να ρίξει νέο φως πάνω σε αυτήν την πτυχή της δυνητικής κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξης ορισμένων μη-προνομιούχων έναντι άλλων.Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, τα φτωχά παιδιά που μεγαλώνουν σε γειτονιές όπου το 70% των φίλων τους είναι εύποροι, είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερο εισόδημα ως ενήλικες στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, όσοι μεγαλώνουν σε γειτονιές με κατά πλειοψηφία (σε ποσοστό 70% και πάνω) ευκατάστατους φίλους, θα έχουν στο μέλλον εισόδημα που θα είναι κατά 20% μεγαλύτερο κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν το ίδιο ποσοστό πλουσίων φίλων μεγαλώνοντας.Με άλλα λόγια, τα φτωχά παιδιά που μεγαλώνουν σε πλούσιες γειτονιές τείνουν να κερδίζουν περισσότερα χρήματα ως ενήλικες. Αλλά ακόμη και στις λιγότερο πλούσιες γειτονιές, εάν κανείς έχει περισσότερους εύπορους φίλους, τότε και εκείνος αυξάνει τις πιθανότητες να «ανέβει οικονομικά» στο μέλλον. Αιτία αυτού, ή μάλλον ένας από τους παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο σε αυτό: η επονομαζόμενη οικονομική συνδεσιμότητα (economic connectedness), και το «κοινωνικό κεφάλαιο» (social capital) που καταλήγει να αποκτά… οικονομικές προεκτάσεις.Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως αυτές οι «διαταξικές φιλίες» (cross-class friendships) παρουσιάζονται να έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο στην οικονομική ανέλιξη κάποιου από την ποιότητα του σχολείου στο οποίο εκείνος φοίτησε, τη δομή της οικογένειάς του, την προσφορά εργασίας ή τη φυλετική σύνθεση της κοινότητας μέσα στην οποία μεγάλωσε στις ΗΠΑ.Οι άνθρωποι που γνωρίζει κανείς, όπως σημειώνεται σε αυτήν τη νέα έρευνα, δημιουργούν… ευκαιρίες.Με πληροφορίες από New York Timeshttps://www.nytimes.com/2022/08/01/briefing/economic-ladder-rich-poor-americans.htmlhttps://www.kathimerini.gr/world/561982429/deixe-moy-ton-filo-soy-na-soy-po-an-tha-ploytiseis/?fbclid=IwAR1_78W7CNqDOvL4lbScLUJYbT3P8gOwjnjbl4U1LKfLBHUWbHcZNirQsiMhttps://www.nature.com/articles/s41586-022-04996-4