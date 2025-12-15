2025-12-15 16:54:48
Φωτογραφία για ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024



Η Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), τα οποία επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών επιλογών και την εύρυθμη λειτουργία των εταιρικών της διαδικασιών. Με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ΕΡΤ διασφαλίζει παράλληλα τη διατήρηση της οικονομικής της ευρωστίας και βιωσιμότητας.



Κατά τη διάρκεια του 2024, η ΕΡΤ αξιοποίησε την ανοδική πορεία των εσόδων της, υλοποιώντας μια στοχευμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη οικονομική στρατηγική, η οποία απέφερε θετικά αποτελέσματα.



Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 243,5 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,57% σε σχέση με τη χρήση του οικονομικού έτους 2023. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 123,4 εκατομμύρια ευρώ με περιθώριο επί του κύκλου εργασιών (EBITDA margin) 50,7%. Τέλος, τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 48,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι 32,4 εκατομμυρίων ευρώ της προηγούμενης χρήσης.



Πηγή: tvnea.com
Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Επείγουσα Απαιτητή Αναβάθμισης Μέτρων Ασφαλείας σε Ισόπεδη Διάβαση ΟΣΕ
Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Επείγουσα Απαιτητή Αναβάθμισης Μέτρων Ασφαλείας σε Ισόπεδη Διάβαση ΟΣΕ
Αρνητικό ρεκόρ συμμετοχών στη Eurovision 2026 – Μόλις 35 χώρες θα δώσουν το "παρών" στη Βιέννη
Αρνητικό ρεκόρ συμμετοχών στη Eurovision 2026 – Μόλις 35 χώρες θα δώσουν το "παρών" στη Βιέννη
