Με έντονο ανταγωνισμό κύλησε η χθεσινή πρωινή ενημερωτική ζώνη, με τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό να παρουσιάζουν ανατροπές αλλά και εντυπωσιακές επιδόσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Στην κορυφή της ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία κατέγραψε 17,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της στο νεανικό κοινό. Λίγο πιο πίσω, στη δεύτερη θέση, βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 16,8%, συγκρατώντας υψηλή επίδοση και παραμένοντας ισχυρός παίκτης της πρωινής ενημέρωσης.

Εντυπωσιακά ήταν τα νούμερα της εκπομπής «Πρώτη Εικόνα» στον ΣΚΑΪ, η οποία μεταδόθηκε από τις 05:00 έως τις 06:00 και σημείωσε στο δυναμικό κοινό 38,1%. Μάλιστα, σε τέταρτο η τηλεθέαση άγγιξε το εντυπωσιακό 45,6%, ποσοστό που ξεχωρίζει μέσα στη χθεσινή ημέρα.

Στις υπόλοιπες θέσεις, το «Happy Day» στον Alpha συγκέντρωσε 15,6%, ενώ η ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1 κατέγραψε 9,4%. Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open ακολούθησε με 7,5%, ενώ στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» έκλεισε τη λίστα με 1%.

Η χθεσινή πρωινή ζώνη ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη δυναμική των ενημερωτικών εκπομπών, με τις πολύ πρωινές ώρες να εμφανίζουν θεαματικά ποσοστά και τις μεγάλες ιδιωτικές συχνότητες να συνεχίζουν τη μάχη για την κορυφή.

Πηγή: tvnea.com