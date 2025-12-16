2025-12-16 13:30:02
Φωτογραφία για ΜΜΜ: Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο και ποιοι μετακινούνται δωρεάν
Αναλυτικά οι κατηγορίες Mειωμένο εισιτήριο ή ακόμη και δωρεάν μετακίνηση δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας (ΟΑΣΑ: λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ) και της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ/ΟΣΕΘ: λεωφορεία), με βάση την κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.ΠΗΓΗ: workenter.grΟι εκπτώσεις αφορούν τα αστικά μέσα ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ. Για τον sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
Στο Παρά Πέντε: Δείτε σκηνές από το επετειακό reunion
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στο Παρά Πέντε: Δείτε σκηνές από το επετειακό reunion
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στο δυναμικό κοινό
Eισιτηριοδιαφυγή: «σαφάρι» ελέγχων σε μετρό, λεωφορεία και τραμ - Το ψηφιακό εισιτήριο στο κινητό
Eισιτηριοδιαφυγή: «σαφάρι» ελέγχων σε μετρό, λεωφορεία και τραμ - Το ψηφιακό εισιτήριο στο κινητό
Dark web: ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET
Dark web: ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ, ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET
Ανατροπή στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Ποιοι κέρδισαν το δυναμικό κοινό
Ανατροπή στην πρωινή ενημερωτική ζώνη – Ποιοι κέρδισαν το δυναμικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
Μετατίθεται η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο της απόφασης του ΣΚΑΪ
Μετατίθεται η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο της απόφασης του ΣΚΑΪ
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
Προτεινόμενη Ανατιμολόγηση Φαρμάκων 2025: Οι Κύριες Μεταβολές
Προτεινόμενη Ανατιμολόγηση Φαρμάκων 2025: Οι Κύριες Μεταβολές
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ