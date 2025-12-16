2025-12-16 13:30:02

Αναλυτικά οι κατηγορίες Mειωμένο εισιτήριο ή ακόμη και δωρεάν μετακίνηση δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας (ΟΑΣΑ: λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ) και της Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ/ΟΣΕΘ: λεωφορεία), με βάση την κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.ΠΗΓΗ: workenter.grΟι εκπτώσεις αφορούν τα αστικά μέσα ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ. Για τον sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ