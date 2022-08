2022-08-23 17:23:24

Ἀστρονομία



Διέλευση των δορυφόρων «τρένο» Starlink G4-27 αποψε 23.8.22



Ωρα: από 21:22: εως 21:31 (συνολική ώρα για τους δορυφόρους)



Μεγιστο υψος: 29° (μοιρες)



ΒΔ προς ΒΑ (βορειο δυτικά προς βορειο ανατολικα)



Μέγεθος απο 3,5 σε 3,8



Σημειώστε ότι αυτές οι ώρες, δεν είναι 100% ακριβείς, καθώς η τροχιά των δορυφόρων αλλάζει συχνά και χωρίς προειδοποίηση. Ακόμα κι αν οι δορυφόροι περνούν πάνω απο την τοποθεσία σας, πολλά πράγματα πρέπει να είναι σωστά για να αντανακλούν αρκετό ηλιακό φως για να είναι ορατοί.



πηγη



https://www.heavens-above.com/StarlinkLaunchPasses.aspx -



https://findstarlink.com/#252601;3



9:27 pm, 23 Aug 2022



Starlink-55 (G4-27) (new), BRIGHT (3.2) for 4 mins



Look from NORTHWEST to NORTHEAST (details)



Elevation (from horizon): start: 10°, max: 34°, end: 34°

