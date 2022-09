Το τρένο που αναχώρησε από το Παρίσι, επισκέφτηκε τη Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι, τη Βάρνα και τη βορειοδυτική τουρκική επαρχία της Αδριανούπολης πριν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη.Οι επιβάτες του Orient Express, που έφτασαν στο σταθμό της συνοικίας Bakırköy στις 31 Αυγούστου, έγιναν δεκτοί με παραδοσιακά ρούχα και κεράσματα.Το τρένο, το οποίο θα φύγει από τη χώρα στις 2 Σεπτεμβρίου και θα επιστρέψει στο Παρίσι μέσω Βουκουρεστίου, Βουδαπέστης, Βιέννης, είχε 54 επιβάτες σε 16 βαγόνια, εκ των οποίων εννέα υπνοδωμάτια, δύο σαλόνια, τρία εστιατόρια, μια υπηρεσία και ένα βαγόνι μπαρ.Ο Pascal Deyrolle, ο επικεφαλής της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το τρένο, ήρθε στην Τουρκία τον περασμένο Μάιο για να οργανώσει το πρόγραμμα του τρένου για το 2022 και επισκέφθηκε τους Τουρκικούς Κρατικούς Σιδηροδρόμους (TCDD). Με ειδικό πρωτόκολλο που υπογράφηκε μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της TCDD, το Orient Express ξεκίνησε για άλλη μια φορά το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Αυγούστου μετά από τριετή παύση λόγω της πανδημίας.Το Orient Express άρχισε να εκτελεί δρομολόγια σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη το 1883.Το πιο πολυτελές τότε τρένο μετέφερε βασιλιάδες, ευγενείς, διπλωμάτες, πολιτικούς και κατασκόπους σε όλη την ήπειρο. Μεταξύ αυτών ήταν ο Φερδινάνδος Α' της Βουλγαρίας, ο Γάλλος Πρόεδρος Πωλ Ντεσανέλ, ο Λεοπόλδος Β' του Βελγίου και η κατάσκοπος Μάτα Χάρι.Το διάσημο ξενοδοχείο Pera Palace χτίστηκε για αυτούς τους επιβάτες που ταξιδεύουν με πολυτέλεια για να μείνουν σε ένα άνετο μέρος στην Κωνσταντινούπολη, την τελευταία στάση.Μεταξύ των πρώτων επιβατών του τρένου ήταν ο Edmond About, δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας The Times, μυθιστοριογράφος και ταξιδιώτης. Ο About έγραψε τα απομνημονεύματά του από αυτό το ταξίδι στο βιβλίο του De Ponteise à Stamboul το 1884.Επιπλέον, το τρένο έχει αποτελέσει θέμα πολλών βιβλίων και ταινιών, με το Murder on the Orient Express που γράφτηκε από την Agatha Christie στο Pera Palace Hotel το 1934 να είναι το πιο γνωστό.Το βιβλίο του Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα John Dos Passos που πήρε το όνομά του από το τρένο και το Stamboul Train του Αμερικανού μυθιστοριογράφου Graham Greene εμπνεύστηκαν επίσης από το τρένο.Η Γερμανία και η Αυστρία, που ηττήθηκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, απομακρύνθηκαν από τη διαδρομή του τρένου το 1919,Έτσι, στο ταξίδι του ξεκινώντας από το Παρίσι, το τρένο άρχισε να ταξιδεύει μέσω Λωζάνης, Μιλάνου, Βενετίας, Βελιγραδίου και Σόφιας αντί για Μόναχο, Βιέννη, Βουδαπέστη και Βουκουρέστι, που ήταν στην αρχική του διαδρομή, για να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη σε 58 ώρες.hurriyetdailynews.comsidirodromikanea.blogspot.com