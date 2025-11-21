2025-11-21 07:28:45

Ένα συνηθισμένο ταξίδι InterRégió από το Κελέτι της Βουδαπέστης στο Έγκερ μετατράπηκε σε μια αξέχαστη – και μάλλον δυσάρεστη – ταξιδιωτική περιπέτεια την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, όταν μια φραγμένη τουαλέτα στο τρένο ανάγκασε το τρένο να κάνει μια απρογραμμάτιστη «στάση για ούρηση» στον σταθμό Βάμοςγκιορκ.dailynewshungary.com Αξέχαστο, ή μάλλον ασυγχώρητο; Σύμφωνα με έναν επιβάτη, τα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ