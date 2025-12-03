2025-12-03 12:09:46
Φωτογραφία για Αιφνιδιαστική παύση της Σύνθιας Σάπικα από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3
Η απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ να παύσει τη Σύνθια Σάπικα από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3 προκάλεσε έκπληξη στον δημοσιογραφικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση επέλεξε να ανακοινώσει την αλλαγή κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου της Θεσσαλονίκης, μετά τη δημόσια αντίθεση της Σάπικα στην ανάθεση της μετάδοσης της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης σε δημοσιογράφο από την Αθήνα και την υποβάθμιση του προσωπικού της ΕΡΤ3.

Στην απόφαση φαίνεται να συνέβαλε επίσης η στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε από την ΕΣΗΕΜ-Θ κατά τη διάρκεια της παρέλασης, γεγονός που η Σάπικα δεν κατάφερε να αποτρέψει.

Μέχρι στιγμής η ΕΡΤ ΑΕ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο τα τοπικά στελέχη ενημερώθηκαν ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα προκηρυχθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή, ώστε να επιλεγεί ο νέος υπεύθυνος της ΕΡΤ3.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στη διοίκηση το ΟΣΕ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στη διοίκηση το ΟΣΕ.
Δημήτρης Παπανώτας: «Γράφετε για μένα αηδίες, πάρτε με ένα τηλέφωνο να με ρωτήσετε όσοι θέλετε»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Παπανώτας: «Γράφετε για μένα αηδίες, πάρτε με ένα τηλέφωνο να με ρωτήσετε όσοι θέλετε»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην πρώτη θέση το «The 2Night Show» και τον Νοέμβριο
Στην πρώτη θέση το «The 2Night Show» και τον Νοέμβριο
Την πρώτη θέση στις μετρήσεις ακροαματικότητας ο Όμιλος ΣΚΑΪ
Την πρώτη θέση στις μετρήσεις ακροαματικότητας ο Όμιλος ΣΚΑΪ
Στην πρώτη θέση ο Τροχός της τύχης - Μόλι 0,9% σε 15' για το Εδώ Tv!
Στην πρώτη θέση ο Τροχός της τύχης - Μόλι 0,9% σε 15' για το Εδώ Tv!
Ανέβηκε στην πρώτη θέση ο Άγιος Έρωτας
Ανέβηκε στην πρώτη θέση ο Άγιος Έρωτας
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
Στην τελευταία θέση οι Real View στο OPEN... - Πρώτος ο αγώνας στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για τις Αλήθειες με τη Ζήνα στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πρωτιά για τις Αλήθειες με τη Ζήνα στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πέρασε μπροστά το The Chase στην απογευματινή ζώνη
Πέρασε μπροστά το The Chase στην απογευματινή ζώνη
Στην κορυφή του prime time το Ράδιο Αρβύλα - τι έγινε στην late night ζώνη;
Στην κορυφή του prime time το Ράδιο Αρβύλα - τι έγινε στην late night ζώνη;
Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες