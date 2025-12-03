2025-12-03 12:09:46

Η απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ να παύσει τη Σύνθια Σάπικα από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3 προκάλεσε έκπληξη στον δημοσιογραφικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση επέλεξε να ανακοινώσει την αλλαγή κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου της Θεσσαλονίκης, μετά τη δημόσια αντίθεση της Σάπικα στην ανάθεση της μετάδοσης της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης σε δημοσιογράφο από την Αθήνα και την υποβάθμιση του προσωπικού της ΕΡΤ3.



Στην απόφαση φαίνεται να συνέβαλε επίσης η στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε από την ΕΣΗΕΜ-Θ κατά τη διάρκεια της παρέλασης, γεγονός που η Σάπικα δεν κατάφερε να αποτρέψει.



Μέχρι στιγμής η ΕΡΤ ΑΕ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο τα τοπικά στελέχη ενημερώθηκαν ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα προκηρυχθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή, ώστε να επιλεγεί ο νέος υπεύθυνος της ΕΡΤ3.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ