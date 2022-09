Θέλεις αδρεναλίνη στο φουλ; Θέλεις αγωνία στο κόκκινο; Θέλεις καταιγιστική δράση; Θέλεις δυνατές συγκινήσεις; Θέλεις καυστικό χιούμορ; Θέλεις ξέφρενο θέαμα; Θέλεις ατελείωτη φαντασία; Θέλεις σπουδαία βραβεία; Θέλεις τους καλύτερους πρωταγωνιστές; Θέλεις πολλές πρεμιέρες;

Το Star έχει εξασφαλίσει και για τη σεζόν 2022 – 2023 μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, για να απολαμβάνετε ανεπανάληπτες βραδιές σινεμά από την άνεση του καναπέ σας!

Ava

Ταινία δράσης παραγωγής 2020 με τουςΤζέσικα Τσάστεϊν, Κόμον, Τζίνα Ντέιβις, Τζον Μάλκοβιτς, Κόλιν Φάρελ.

Capone

Βιογραφική ταινία παραγωγής 2020 με τους Τομ Χάρντι, Ματ Ντίλον, Λίντα Καρντελίνι

Force of Nature

Ταινία δράσης παραγωγής 2020 με τους Εμίλ Χιρς, Μελ Γκίμπσον, Κέιτ Μπόσγουορθ, Ντέιβιντ Ζέγιας, Στέφανι Κάγιο

Godzilla VS Kong

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2020 με τους Αλεξάντερ Σκάσργκαρντ, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Ρεμπέκα Χολ, Μπράιαν Ταϊρί, Κάιλ Τσάντλερ, Ζαν Ζιγί, Ντέμιαν Μπισίρ

Τhe Goldfinch

Δραματική ταινία παραγωγής 2019 με τους Όουκς Φέγκλεϊ, Άνσελ Έλγκορτ, Νικόλ Κίντμαν, Τζέφρι Ράιτ, Λουκ Γουίλσον, Σάρα Πόλσον, που αποτελεί κινηματογραφική

μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Ντόνα Ταρτ, που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ και διαβάστηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Greenland

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2020 με τους Τζέραρντ Μπάτλερ, Μορένα Μπάκαριν, Σκοτ Γκλεν

Infidel

Περιπέτεια παραγωγής 2019 με τους Τζιμ Καβίζελ, Κλόντια Καρβάν, Χαλ Οουζάν

Knives Out

Κωμωδία παραγωγής 2019 με τους Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Έβαςν, Άνα Ντε Άρμας, Τζέιμι Λι Κέρτις, Ντον Τζόνσον, Τόνι Κολέτ, Κρίστοφερ Πλάμερ

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου»

The Little Things

Περιπέτεια μυστηρίου παραγωγής 2021 με τους Ντένζελ Ουάσιγκτον, Ράμι Μαλέκ, Τζάρεντ Λέτο, Κρις Μπάουερ

The Marksman

Περιπέτεια παραγωγής 2021 με τους Λίαμ Νίσον, Κάθριν Γουίνικ, Χουάν Πάμλο Ράμπα, Τερέζα Ρουίζ

Spectre

Κατασκοπευτική περιπέτεια παραγωγής 2015 με τους Ντάνιελ Κρεγκ, Μόνικα Μπελούτσι, Λέα Σεντού, Ντέιβ Μπαουτίστα, Κριστόφ Βάλτς

Ο Τζέιμς Μποντ επιστρέφει για 24η φορά με μια ακόμα φανταστική περιπέτεια!

Η ταινία κέρδισε βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι»

Superintelligence

Κωμωδία δράσης παραγωγής 2020 με τους Μελίσα Μακάρθι, Μπόμπι Καναβάλε, Τζέιμς Κόρντεν, Μπράιαν Τιρί Χένρι

Tenet

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2020 με τους Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον, Ρόμπερτ Πάτισον, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Μάικλ Κέιν

Η ταινία κέρδισε βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερα Οπτικά Εφέ».

Terminator: Dark Fate

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2019 ME Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Λίντα Χάμιλτον, Μακένζι Ντέιβις, Ναταλία Ρέγιες, Γκάμπριελ ΛούναΟι αυθεντικοί

ήρωες του πετυχημένου franchise, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Λίντα Χάμιλτον επιστρέφουν στην ενεργό δράση μαζί, ύστερα από 28 χρόνια, σε μια παραγωγή του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον.

The War with Grandpa

Οικογενειακή κωμωδία παραγωγής 2020 με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ούμα Θέρμαν, Τζέιν Σέιμουρ, Κρίστοφερ Γουόλκεν, Όουκς Φέγκλεϊ.

The Witches

Οικογενειακή κωμωδία παραγωγής 2020 με τους Αν Χάθαγουεϊ, Οκτάβια Σπένσερ, Στάνλεϊ Τούτσι, Κρις Ροκ (φωνή) σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου Ρόμπερτ Ζεμέκις (Φόρεστ Γκαμπ).

Wonder Woman 1984

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2020 με τους Γκαλ Γκαντότ, Πέντρο Πασκάλ, Κόνι Νίλσεν, Κρίστεν Γουίγκ, Κρις Πάιν, Ρόμπιν Ράιτ.

Η ταινία “Wonder Woman 1984″ είναι το επιτυχημένο σίκουελ της ταινίας “Wonder Woman” της Warner Bros. Pictures, που βασίζεται στο χαρακτήρα της ομώνυμης σούπερ ηρωίδας της DC.

How To Train Your Dragon: The Hidden World

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2019.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη και είναι βασισμένη στην ομώνυμη σειρά βιβλίων της Κρεσίντα Κάουελ. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων».

Pets United

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2019.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη.

S.C.O.O.B!

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων συμπαραγωγής 2020.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη.

Tom & Jerry

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων συμπαραγωγής 2021

Η ταινία είναι βασισμένη στους κλασσικούς χαρακτήρες των δημιουργών Γουίλιαμ Χάνα και Τζόσεφ Μπαρμπέρα και θα προβληθεί μεταγλωττισμένη

