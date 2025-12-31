





Με σαρωτικές αλλαγές στην prime time και σημαντικές παρεμβάσεις στο off-peak πρόγραμμα, ο ΣΚΑΪ μπαίνει δυναμικά στο νέο έτος, επιχειρώντας να ενισχύσει τη δυναμική του με τρεις νέες πρεμιέρες και ανακατατάξεις στο πρόγραμμά του.

Στη βραδινή ζώνη, μετά από απουσία ενός έτους, το Survivor επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα θεματική αναμέτρηση Αθηναίοι VS Επαρχιώτες. Το κάστινγκ των παικτών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ η αναχώρηση της παραγωγής για τον Άγιο Δομίνικο έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου. Παρά τις αρχικές σκέψεις για διαφοροποίηση στις ημέρες προβολής, το ριάλιτι επιβίωσης θα μεταδίδεται κανονικά τέσσερις φορές την εβδομάδα, από Κυριακή έως Τετάρτη. Ειδικά τις Τετάρτες, το Survivor θα ξεκινά γύρω στις 21:30, παίρνοντας lead-in από την εκπομπή «Τότε και Τώρα» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, η οποία διατηρεί τη θέση της στο πρόγραμμα του σταθμού.

Η πιο ηχηρή μετακίνηση αφορά το The Wall, το οποίο αλλάζει τηλεοπτική «στέγη» και μεταφέρεται στη ζώνη όπου προβαλλόταν το The Voice. Το βραδινό τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο επιστρέφει το 2026 με νέα επεισόδια και διαφορετική ημέρα μετάδοσης, καθώς μετά από τρίμηνη παρουσία στην prime time της Δευτέρας, μετακινείται πλέον στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου. Σταθερό παραμένει το The Floor με τον Γιώργο Λιανό, το οποίο επιστρέφει με την πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Αλλαγές και στο off-peak πρόγραμμα

Ανακατατάξεις σημειώνονται και στο off-peak πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, με έμφαση στην απογευματινή ζώνη. Τρεις μήνες μετά την πρόωρη διακοπή της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, τη θέση της αναλαμβάνει το Beat My Guest. Το νέο μουσικό ριάλιτι αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, προβαλλόμενο μετά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, περίπου στις 17:30.

Όσον αφορά πιθανές αυξομειώσεις στη διάρκεια άλλων εκπομπών, σύμφωνα με πληροφορίες, οι απογευματινές παραγωγές «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό αναμένεται να διατηρήσουν τόσο την ώρα μετάδοσης όσο και τη διάρκειά τους. Το Beat My Guest βρίσκεται αυτή την περίοδο στη φάση του μοντάζ και, μέχρι στιγμής, φαίνεται πως διαθέτει την απαιτούμενη διάρκεια ώστε να μην χρειαστούν περαιτέρω αλλαγές στο απογευματινό line-up του σταθμού.

