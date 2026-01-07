Σημαντικές ανατροπές φέρνει ο νέος σχεδιασμός της ΕΡΤ, με τη δημόσια τηλεόραση να προχωρά σε εκτεταμένη επανεξέταση του πλάνου της για τη μυθοπλασία. Αρκετές σειρές που είχαν ενταχθεί στον αρχικό προγραμματισμό οδηγούνται πλέον σε αναβολή, ενώ μόνο λίγες «κλειδώνουν» για άμεση προβολή.Η ΕΡΤ είχε ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με έντεκα σειρές στα σκαριά, οι περισσότερες εκ των οποίων προορίζονταν για το δεύτερο μισό της χρονιάς. Ωστόσο, μοναδικό σταθερό χαρτί στο άμεσο πρόγραμμα αποτελεί η «Μεγάλη Χίμαιρα», που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 22.00 στην ΕΡΤ1 και θα ολοκληρώσει τον κύκλο της στις αρχές Φεβρουαρίου. Για τις υπόλοιπες παραγωγές, ο αρχικός σχεδιασμός αλλάζει ριζικά.Στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν μεταφέρεται, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η δραματική σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο», η οποία διαδραματίζεται στη Σέριφο και έχει ως φόντο την απεργία των μεταλλωρύχων το 1917. Παρότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν οδήγησαν σε διαδοχικές μετακινήσεις της πρεμιέρας, η οποία πλέον τοποθετείται για τον Σεπτέμβριο.Σε στάδιο επανεκτίμησης βρίσκεται και η σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν», με τον Λεωνίδα Κακούρη και την Κατερίνα Λέχου, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μετατεθεί και αυτή για την επόμενη σεζόν. Παράλληλα, η βιογραφική σειρά για τον Ελευθέριο Βενιζέλο έχει ήδη «κλειδώσει» για την τηλεοπτική περίοδο 2026-2027.Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της κωμικής σειράς «Tv Land», σε σενάριο του Γιώργου Φειδά και παραγωγή της Φρόσως Ράλλη. Αν και τα γυρίσματα έχουν προχωρήσει, η διοίκηση της ΕΡΤ καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε πρεμιέρα εντός Φεβρουαρίου ή αν θα την κρατήσει για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.Στον αντίποδα, ορισμένες πρεμιέρες θεωρούνται δεδομένες. Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να βγουν στον αέρα το «Εκτός σχεδίου», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ρόλο του σκηνοθέτη, καθώς και η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Οι κυρίες του ρεμπέτικου», με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαϊα. Τέλος, για τις αρχές του 2026 έχει προγραμματιστεί η σειρά «Αύριο», με τη μίνι σειρά του Γιώργου Γκικαπέππα και πρωταγωνιστές τη Στεφανία Γουλιώτη και τον Χρήστο Λούλη να κάνει πρεμιέρα στο ΕΡΤflix τον Φεβρουάριο.Πηγή: RealnewsΠηγή: tvnea.com