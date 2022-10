tvnea

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος!Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:20 στο Star και στο Cash or Trash!Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα θα μπορούσατε να πάρετε για αυτό το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια σας πιάνει χώρο στην αποθήκη; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της μαμάς; Προς θεού, μην τα πετάξετε γιατί μπορεί να έχετε στην κατοχή σας κομμάτια μοναδικά, που μπορείτε να πουλήσετε και να πλουτίσετε! Που; Στο Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star για να σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!Παίκτες από όλη την Ελλάδα φέρνουν στην εκπομπή το αντικείμενο, που θέλουν να διαθέσουν προς πώληση. Ένα συλλεκτικό κομμάτι, ένα παράξενο αναμνηστικό άγνωστης προέλευσης και αξίας, κάτι πραγματικά σπάνιο, που ήρθε η ώρα να αξιοποιηθεί και να πάψει να πιάνει απλώς χώρο στη ντουλάπα!Ποια είναι η διαδικασία, μέσα από την οποία κάθε απλός άνθρωπος μπορεί να κερδίσει χρήματα από ένα σπάνιο αντικείμενο, που έχει στην κατοχή του και μπορεί απλά να σκονίζεται κάπου παραπεταμένο;Η διαδικασία του Cash or Trash ξεκινάει στο δωμάτιο εκτίμησης. Ο παίκτης μπαίνει στο χώρο με το αντικείμενο του και μαθαίνει χρήσιμες πληροφορίες για αυτό από τον εκτιμητή. Πρόκειται για τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής, με εμπειρία στο χώρο των εκτιμήσεων και γνώσεις σε ευρύ φάσμα αντικειμένων.Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash. Με καταγωγή από το Τυχερό Έβρου, γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1993 και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Τέχνη, το Δίκαιο και την Οικονομία. Είναι ο νεότερος δημοπράτης στην Ελλάδα και έμπορος έργων τέχνης, διοργανώνει εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, δημοπρασίες έργων τέχνης, αντικών, κοσμημάτων, ρολογιών, φιλελληνικών, ιστορικών και designer αντικειμένων.Το 2019 ίδρυσε τον οίκο δημοπρασιών Loudos Auctions και τον Μάιο του ίδιου έτους την γκαλερί Loudos Fine Art η οποία μετονομάστηκε το 2021 σε Loudos Contemporary. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια και ημερίδες με θέματα Τέχνη και Οικονομία, Τέχνη και Επενδύσεις και άλλα. Επίσης έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια τα τέσσερα τελευταία έτη, με θέμα The Auction Business για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Art Law and Arts Management του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.Στο τέλος της διαδικασίας, ο εκτιμητής καλείται να απαντήσει στην επίμαχη ερώτηση του παίκτη: «πόσο χρήματα αξίζει το αντικείμενο μου;» και να δώσει το τελικό ποσό της εκτίμησης. Πρόκειται για ένα Cash or Trash αντικείμενο;Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Εκεί ένα έξυπνο παζάρεμα, μπορεί να αποφέρει στον παίκτη ακόμη και τα υπερδιπλάσια του ποσού, που έχει δώσει ο εκτιμητής! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!Οι, ήδη, αγαπημένοι αγοραστές του Cash or Trash, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, αυτή την τηλεοπτική σεζόν θα έχουν να «κονταροχτυπηθούν», για νααποκτήσουν τα αντικείμενα που προκαλούν το συλλεκτικό τους ενδιαφέρον και δύο νέους συνεργάτες – αγοραστές, την Ελομίδα Βισβίκη και τον Θάνο Μαρίνη.Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα.Ελομίδα ΒισβίκηΜε ρίζες από τη Μικρά Ασία και την Ιταλία, η Ελομίδα Βισβίκη είναι μια δαιμόνια Ελληνίδα, που έχει διαπρέψει διεθνώς στο τομέα της τεχνολογίας. Αποφασιστική και δυναμική, είναι μια σύγχρονη γυναίκα, που αγάπα τη συνύπαρξη της εξέλιξης με την παράδοση. Με συνοδοιπόρο τον σύντροφο της ζωής της, Λαρς Ράσμουσεν, ιδρυτή των Google maps, δημιουργεί τους δικούς της εμπειρικούς χάρτες μέσα από το Λονδίνο, την Ελβετία, τη Νέα Υόρκη, την Ιταλία αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, που έχει ζήσει. Πολίτης του κόσμου, αρνείται τον κομφορμισμό και το καλούπι της συμβατικής συλλέκτριας που απλά «μαζεύει». Την προσοχή της τραβούν αντικείμενα που φέρουν απτά την προσπάθεια του δημιουργού ή του οραματιστή τους, ακόμη και αν είναι φτιαγμένα από τα πιο απλά υλικά. Για τη δημιουργό της Weav Music τα ωραία αντικείμενα είναι φίλοι, τα οποία χρειάζεται να έχει στη συντροφιά με τους αγαπημένους της, παρέα με τις μηχανές και τους αχινούς, που λατρεύει.Θάνος ΜαρίνηςΠολυπράγμον, δημιουργικός, λάτρης της ταχύτητας και της αδρεναλίνης ο Θάνος Μαρίνης έρχεται για να ξεβολέψει όλους όσοι πιστεύουν ότι έχουν το μονοπώλιο διεκδίκησης αντικειμένων στο Cash Or Trash. Φύση ανήσυχο πνεύμα, με εμπειρία στο επιχειρείν, είναι ιδιοκτήτης μιας «πολυδιάστατης» κατασκευαστικής, που ερευνά και συλλέγει αντικείμενα, με αναφορά στο παλιό αλλά και το πρόσφατο παρελθόν, που δημιουργούν εικόνες και χώρους που κάποιες στιγμές θυμίζουν παράλληλα σύμπαντα. Δεινός λάτρης του παλιού μπορεί να φορτώσει ακόμα και με τη μηχανή κάτι που του «φώναξε» στον δρόμο και να του δώσει τη θέση, που εκείνος πιστεύει ότι αξίζει. Το σίγουρο είναι ότι ο Θάνος Μαρίνης έρχεται για να κάνει δυνατές προσφορές και είναι δύσκολο να του αντισταθεί κάποιος στο παζάρι αλλά και στο κλείσιμο μιας συμφωνίας, γιατί όταν κάτι πρέπει να γίνει δικό του, επιστρατεύει ένα από τα μότο του, που αποτελεί κινητήριο δύναμη για εκείνον «στη ζωή, τα πάντα είναι τέχνη και πώληση».Γιώργος ΤσαγκαράκηςΑν κάτι γυαλίζει και όμως δεν είναι χρυσός, αν κάτι μοιάζει με ζάχαρη αλλά αποδεικνύεται άλας, ένας είναι κατάλληλος να το ανακαλύψει, ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Σε μια παρέα τόσο δυναμική δεν θα μπορούσε να λείπει ο γνωστός διαμαντολόγος της Ελλάδας. Με αγάπη στο κόσμημα και σε ό,τι μπορεί να ομορφύνει τον κόσμο μας, έρχεται στην παρέα του Cash or Trash για να ανεβάσει τη θερμοκρασία και να κοντραριστεί με όποιον τολμήσει να τον ανταγωνιστεί στις προσφορές του.Γεώργιος ΚαράμπελλαςΠροσγειωμένος αλλά εκκεντρικός, ο Γεώργιος Καράμπελλας έρχεται από τον χώρο της διαφήμισης. Από τα χέρια του έχουν περάσει αμέτρητα αντικείμενα, με μεγάλη ιστορία. Ο ετοιμόλογος concept maker είναι χρόνια συλλέκτης αισθητικής και έχει κληρονομήσει το «μικρόβιο» των παλιών αντικειμένων από τη μητέρα του, από τότε που τον έπαιρνε μαζί της στα παζάρια του Παρισιού. Μέσα από το concept της εκπομπής, έρχεται να αποδείξει πολύ απλά ότι το παζάρι είναι για εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και ότι ένας μπουρζουά μπορεί να ζει εύκολα ανάμεσα . . . στους αγοραστές.Άντα ΠανάΗ Άντα Πανά ή αλλιώς Diamond, διατηρεί το μεγαλύτερο παλαιοπωλείο στην Αθήνα κι έχει πολλές αγάπες! Τη θάλασσα, γιατί είχε παππού πειρατή, τις μηχανές, γιατί της αρέσει η αδρεναλίνη, τα βίντεο που ανεβάζει για τα αντικείμενα, που έχει στο μαγαζί της. Όλες όμως οι αγάπες της, έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Την αγάπη για το παλιό ! Η πρώην διακοσμήτρια ξέρει να ξεχωρίζει τον θησαυρό μέσα από τους «μεγάλους όγκους», να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να διεκδικεί, στην καλύτερη τιμή, εκείνο που είναι γραμμένο να γίνει δικό της.Ιόλη ΧιωτίνηΠήγε σχολείο στο Αρσάκειο και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου», ενώ έχει δίπλωμα Interior Design και από τη Μαδρίτη. Το 2015 απέκτησε master από το Πανεπιστήμιο του Σάρρεϋ στην Ψυχολογία Χώρου. Έχει εργαστεί στο βρετανικό περιοδικό Wallpaper*, ενώ για έναν χρόνο ήταν Creative Content Planner σε μεγάλο Όμιλο Κοσμημάτων. Σήμερα διατηρεί το δικό της πετυχημένο γραφείο ως interior designer. Καλλιέργησε το συλλεκτικό της ενδιαφέρον από την παιδική ηλικία ενώ η αγάπη της για τα παλιά και νέα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιεί και στη δουλειά της, λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.Δημήτρης ΔεμερτζήςΑν κάποιος μπορεί να έχει ένα από τα πιο σπάνια αντικείμενα στην κατοχή του, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Δημήτρη Δεμερτζή. Ο καταφερτζής Μυτιληνιός, με μια από τις μεγαλύτερες αποθήκες στην Ελλάδα, είναι πάντα έτοιμος να μας ταξιδέψει στο παρελθόν με τις γνώσεις του. Αγαπά το παλιό και φτάνοντας στα άκρα του ανταγωνισμού και του παζαριού, επιβεβαιώνει ότι ο παλιός είναι όντως αλλιώς!Φοίβος ΣτρουγγάρηςΕίναι τρίτης γενιάς δικηγόρος, με πρώτο δικηγόρο τον παππού Στρουγγάρη το 1931.Μικρός ήθελε να γίνει πιλότος αλλά επειδή οι γιαγιάδες του δεν ήταν διαθέσιμες να τον προσέχουν, αφού ήταν πολύ δραστήριες και οι ίδιες, ο πατέρας του τον έπαιρνεμαζί του μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Με τον καιρό, όλο αυτό που παρακολουθούσε ως θεατής ήθελε να το ζήσει πιο ενεργά, του κέντριζε πραγματικά το ενδιαφέρον και τελικά τον κέρδισε η Νομική. Με στυλ εκκεντρικό αλλά πνεύμα αρκετά προσγειωμένο, ο Φοίβος αγαπάει το παλιό μέσα από ένα όχι και τόσο μονοδιάστατο φάσμα, όσο θα περίμενε κάποιος από έναν δικηγόρο. Από άλλη εποχή, βγαλμένος κυνηγός, ψάχνει αντικείμενα από ταξίδια.Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!Πηγή: TVNEA.COM