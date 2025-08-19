2025-08-19 15:47:02
Φωτογραφία για Επιστρέφει η Αλεξάνδρα Τσόλκα στο Ραντεβού του Κωνσταντάρα με Μαλέσκου;
Λίγο μετά το κομμάτι της ενημέρωσης, τη σκυτάλη στο πρόγραμμα του Open αναμένεται να πάρει η ψυχαγωγία. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, την αρχή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα κάνουν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου, σε ένα σχήμα που φιλοδοξεί να συνδυάσει χιούμορ, φρεσκάδα και τηλεοπτική εμπειρία.

Μαζί τους θα βρίσκονται πρόσωπα γνώριμα στο κοινό από το «Καλοκαιρινό Ραντεβού»: ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, η Βάσω Μητρομάρα που θα κρατήσει τον παλμό της επικαιρότητας, αλλά και ο Γιώργος Σκρομπόλας με το τηλεοπτικό του ρεπορτάζ. Η ομάδα ενισχύεται με στόχο να προσφέρει ένα ελαφρύ αλλά και ενημερωτικό ξεκίνημα στο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει πρόταση συνεργασίας στην Αλεξάνδρα Τσόλκα για τη θέση της σχολιάστριας. Η επιστροφή της στην τηλεόραση, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας, αν τελικά επιβεβαιωθεί, θα δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο με ξεχωριστό στιλ και πολυετή εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεκριτικής.

Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (18/8/2025)
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου
«Υπέροχα πλάσματα»: Επιστρέφει και αυτή η σειρά... - Στέρεψαν οι νέες ιδέες;
«ΤΟ ΔΙΧΤΥ» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ: Η αστυνομική-κοινωνική σειρά επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
Από το καλοκαίρι στα Σαββατοκύριακα: Το «Ραντεβού» αλλάζει ώρα και σεζόν
Εκτός ΑΝΤ1 και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Τι ανακοίνωσε η ίδια;
«Ηλέκτρα» – Η αγαπημένη καθημερινή σειρά επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ
«GRAND HOTEL» - Το who is who του Άρη Δανέζη
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Οι πλούσιες χώρες πληρώνουν περισσότερα για βασικά φάρμακα, αλλά το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο, σύμφωνα με μελέτη
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
