Λίγο μετά το κομμάτι της ενημέρωσης, τη σκυτάλη στο πρόγραμμα του Open αναμένεται να πάρει η ψυχαγωγία. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, την αρχή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα κάνουν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου, σε ένα σχήμα που φιλοδοξεί να συνδυάσει χιούμορ, φρεσκάδα και τηλεοπτική εμπειρία.



Μαζί τους θα βρίσκονται πρόσωπα γνώριμα στο κοινό από το «Καλοκαιρινό Ραντεβού»: ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, η Βάσω Μητρομάρα που θα κρατήσει τον παλμό της επικαιρότητας, αλλά και ο Γιώργος Σκρομπόλας με το τηλεοπτικό του ρεπορτάζ. Η ομάδα ενισχύεται με στόχο να προσφέρει ένα ελαφρύ αλλά και ενημερωτικό ξεκίνημα στο Σαββατοκύριακο.



Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει πρόταση συνεργασίας στην Αλεξάνδρα Τσόλκα για τη θέση της σχολιάστριας. Η επιστροφή της στην τηλεόραση, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας, αν τελικά επιβεβαιωθεί, θα δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο με ξεχωριστό στιλ και πολυετή εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεκριτικής.



