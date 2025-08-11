2025-08-11 13:28:44
Φωτογραφία για «Υπέροχα πλάσματα»: Επιστρέφει και αυτή η σειρά... - Στέρεψαν οι νέες ιδέες;
Μια σειρά που προβάλλεται ξανά σε επανάληψη, ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Alpha με νέο κύκλο επεισοδίων, σύμφωνα με την Reallife.

Μετά την επιτυχία του «Σόι σου», που ήδη έχει πάρει το «πράσινο φως» και θα επιστρέψει με νέα επεισόδια τον Οκτώβριο, ο Alpha βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επαναφορά και των «Υπέροχων πλασμάτων», 18 χρόνια μετά την αρχική τους προβολή.

Όπως μαθαίνουμε, η ιδέα που εξετάστηκε πριν από λίγους μήνες προχωρά, και οι συζητήσεις μεταξύ του καναλιού και της σεναριογράφου Μυρτούς Κοντοβά βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Στη νέα σεζόν θα επιστρέψουν η Μυρτώ Αλικάκη στο ρόλο της «Μητσάκης», η Φαίδρα Δρούκα και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026, με στόχο τα «Υπέροχα πλάσματα» να κάνουν το comeback τους είτε στο τέλος της φετινής σεζόν, είτε στις αρχές της επόμενης.

Αυτό ήταν..., στέρεψαν οι ιδέες.

Πηγή: tvnea.com
