Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, το οποίο ανοίγει την αυλαία της πιο συναρπαστικής σεζόν με την παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase.

Μετά το Super Cup που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό, σειρά παίρνουν τα playoffs για τα τελευταία επτά εισιτήρια του καλύτερου format όλων των εποχών. Την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 22:00, το MEGA μεταδίδει ζωντανά το ντέρμπι Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα.

Ο αρχισκόρερ Βαγγέλης Παυλίδης θέλει να οδηγήσει ξανά την Μπενφίκα στη League Phase, επιδιώκοντας μια ακόμα ποδοσφαιρική παράσταση. Αυτή τη φορά, το έργο του θα είναι δύσκολο, καθώς θα πρέπει να αποκλείσει τη Φενέρμπαχτσε του πιο επιτυχημένου προπονητή στην Ευρώπη, του αμφιλεγόμενου Ζοσέ Μουρίνιο.

Τον αγώνα περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.

Είκοσι λεπτά πριν τις δέκα θα προηγηθεί η εκπομπή pre-game, ενώ αμέσως μετά τη λήξη θα ακολουθήσει το post-game με την ανάλυση και των επτά αναμετρήσεων των playoffs, όπου πρωταγωνιστεί το ελληνικό στοιχείο με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και την εντυπωσιακή Πάφο που γράφει ιστορία.


Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Σχολιάζει ο Μένιος Σακελλαρόπουλος. Στην πρωτοποριακή τρισδιάστατη ανάλυση βρίσκεται ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

Οι ποδοσφαιρικές Τετάρτες του Αυγούστου θα ολοκληρωθούν στις 27 του μήνα με τους αγώνες ρεβάνς, ενώ στις 28 Αυγούστου (19:00) ο Ολυμπιακός μαθαίνει τους

αντιπάλους του στην κλήρωση της League Phase, την οποία θα παρακολουθήσετε στο MEGA NEWS.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:40

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΣΤΙΣ 22:00

POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

Βρέθθηκε και είναι καλά
Βρέθθηκε και είναι καλά
«Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη: Η ιστορική εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1
«Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη: Η ιστορική εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1
