Είναι παράδοση και συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά! Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει ανανεωμένη με δύο καταξιωμένους δημοσιογράφους, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.



Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 22:00, στην ΕΡΤ1 για να μας βάλει στην καρδιά των μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Ο παλμός, οι εξελίξεις, τα τελευταία νέα από όλα τα σπορ δίνουν ραντεβού στην «Αθλητική Κυριακή».



Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη μάς ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδων, με ισχυρή ομάδα τον Αντώνη Πανούτσο στον σχολιασμό και τον Παναγιώτη Βαρούχα στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων.



Η καρδιά του αθλητισμού χτυπάει κάθε Κυριακή, στις 22:00, στην «Αθλητική Κυριακή»!



