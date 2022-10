Οι Financial Times αναλύουν την κατάσταση στην Ουκρανία και σημειώνουν ότι οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε μια σειρά περιοχές αποκάλυψαν τις αδυναμίες στην ουκρανική άμυνα.Οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις όχι μόνο κόστισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 89 άλλων, αλλά αποκάλυψαν τη μεγάλη «τρύπα» στην άμυνα της Ουκρανίας.Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν, σε ανάλυσή τους, οι Financial Times, οι συγκεκριμένες επιθέσεις έκαναν φανερές της αδυναμίες στην αεράμυνα της χώρας. Οι επιθέσεις, άλλωστε, συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στη δυτική Ουκρανία. Γι’ αυτό και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ακόμη περισσότερη βοήθεια από την Ομάδα των Επτά (G7), ενώ ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκ μέρους της Ρωσίας «προειδοποίησε» ότι η Ουκρανία θα νιώσει ακόμα περισσότερο πόνο αν πάρει αμερικάνικα αντιαεροπορικά.Στο στόχαστρο στρατιωτικοί και πολιτικοί στόχοιΗ Ρωσία έχει βάλει εκ νέου στο στόχαστρο πόλεις της δυτικής Ουκρανίας τα τελευταία δύο 24ωρα, βομβαρδίζοντας όχι στρατιωτικούς αλλά πολιτικούς στόχους, όπως καταγγέλλει το Κίεβο, ως απάντηση στην επίθεση που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη γέφυρα της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας.Μερικοί από τους πυραύλους εκτοξεύτηκαν από σκάφη του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επίσης ιρανικά drones τύπου Shahed-136.Πολλοί αναλυτές διεθνών ΜΜΕ, όπως από τους New York Times, Guardian κ.ά., εκτιμούν ότι σφυροκοπώντας τις ουκρανικές πόλεις στα δυτικά, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ικανοποιεί το εσωτερικό ακροατήριο των σκληροπυρηνικών εθνικιστών πίσω στη Ρωσία.Άλλοι, όπως ο αρχηγός των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών Σερ Τζέρεμι Φλέμινγκ, υποστηρίζουν ότι η ρωσική πλευρά πλέον «ξεμένει» από όπλα και πυρομαχικά.Το ρωσικό σφυροκόπημα αλλάζει ωστόσο εκ νέου τα δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, με τον λεγόμενο «στρατηγό Αρμαγεδδώνα», Σεργκέι Σουροβίκιν να έχει αναλάβει την ηγεσία των ρωσικών δυνάμεων.Το κρίσιμο δίλημμα του ΚιέβουΟι ουκρανικές δυνάμεις καλούνται πλέον να επιλέξουν πού θα χρησιμοποιήσουν τα – όχι πολλά – συστήματα αεράμυνας που έχουν στη διάθεσή τους: Υπέρ της προστασίας των αμάχων στις πόλεις στα δυτικά ή υπέρ των ουκρανικών δυνάμεων που επιχειρούν αντεπιθέσεις και επελαύνουν στα ανατολικά;Δυτικοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι, και στρατιωτικοί αναλυτές, θεωρούν την έλλειψη συστημάτων αεράμυνας μια από τις κύριες αδυναμίες του Κιέβου.Το θέμα της ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας ήταν κυρίαρχο και στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Τα τελευταία πλήγματα κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν πόσο δύσκολο είναι για μια χώρα τόσο μεγάλη γεωγραφικά όπως είναι η Ουκρανία να προστατευτεί πλήρως από τις συνεχιζόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.Το Κίεβο έχει μεταφέρει ορισμένα από τα συστήματα αεράμυνάς του στην πρώτη γραμμή των μαχών στα ανατολικά για να παρέχει κάλυψη στα εμπλεκόμενα στρατεύματα, σύμφωνα με ανώτερο δυτικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλούνται οι FT.Κίεβο: Δώστε μας κι άλλα όπλαΣύμφωνα με τον Βαντίμ Πριστάικο, πρεσβευτή της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Κίεβο έδωσε εντολή στους διπλωμάτες του στις δυτικές πρωτεύουσες να πιέσουν ζητώντας την παράδοση περισσοτέρων συστημάτων αεράμυνας.Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται τους επόμενους μήνες να παραδώσουν στην Ουκρανία τα πρώτα δύο πρώτα από τα συνολικά οκτώ National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (Nasams) που έχουν δεσμευτεί να δώσουν. Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, πρόκειται να παραδώσει τις επόμενες ημέρες το πρώτο από τα τέσσερα συστήματα αεράμυνας Iris-T.Οι Ουκρανοί πολεμούν, μέχρι στιγμής, με συστήματα S-300, SA-11 Buk, Stinger κ.ά. Η ουκρανική πλευρά υπογραμμίζει ωστόσο πως όσα έχει αυτήν την στιγμή στη διάθεσή της δεν είναι αρκετά.Όσο για τους δυτικούς, εκείνοι αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία σε συναντήσεις που θα έχουν την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ το απόγευμα της Τρίτης κυκλοφόρησε ανακοίνωση από την G7 που τονίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την ουκρανική πλευρά για όσο χρειαστεί.Πηγη https://www.ft.com/content/bfd4d7f6-8545-441c-b535-35403bed30b2