Την άποψή του για την πολιτική ορθότητα κλήθηκε να εκφράσει ο Αλέξανδρος Ρήγας. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε ότι στο παρελθόν το χιούμορ υπήρξε προσβλητικό για κάποιους ανθρώπους, πληγώνοντάς τους. Το μέτρο σύμφωνα με εκείνον στην κωμωδία του σήμερα είναι να μην προκαλείται πόνος στους τηλεθεατές, μέσα από τις καταστάσεις που πραγματεύεται.Όπως είπε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 26 Οκτωβρίου: «Σε καμία περίπτωση δεν θα έγραφα τα ίδια πράγματα. Και να είχαμε την επιθυμία να συνεχίσουμε τον δρόμο που άνοιξε η δεκαετία του 1990 στην κωμωδία δεν θα μας το επέτρεπαν οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Όσο και αν αυτό είναι εγκλωβιστικό, πιστεύω ότι είναι σε σωστό δρόμο. Μέσα στην αναρχία και την ελευθερία ή την ελευθεριότητα πολλές φορές που αντιμετωπίζαμε το χιούμορ, την ατάκα ή το σχόλιο στις κωμωδίες του 1990 μέχρι και τις αρχές του 2000 ενδεχομένως να υπήρξε και προσβολή για κάποιους ανθρώπους ή να ήταν και πηγή πόνου για κάποιους ανθρώπους. Μεγαλώνοντας και αποκτώντας ενσυναίθηση πολλά πράγματα δεν θα τα ακουμπούσα. Το χιούμορ να φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο που να μην πονάει κάποιους ανθρώπους. Άρα το μέτρο είναι αυτό».Στην ίδια συνέντευξη ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τη συνεργασία του και τη φιλία του με τον Νίκο Σεργιανόπουλο, που δολοφονήθηκε το 2008. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος έκανε λόγο για έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν σπουδαίο επαγγελματία.Όπως είπε, έχει μόνο θετικές αναμνήσεις από τα χρόνια που συνεργάστηκαν και συνδέθηκαν ως φίλοι. Άλλωστε, οι δυο τους συνυπήρξαν επαγγελματικά στις σειρές «Δύο Ξένοι» και «Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαϊμη» που για τον Αλέξανδρο Ρήγα αποτέλεσαν σημείο αναφοράς.«Αυτό που βλέπω παγιωμένο σε μια τηλεοπτική εικόνα ήταν καθαρά μια επαγγελματική συνθήκη, έτσι κι αλλιώς. Μες στην επαγγελματική συνθήκη, κατά κύριο λόγο, δεν μπορούν να χωρέσουν άλλου τύπου επαφές, φιλικές ή οτιδήποτε άλλο», ανέφερε.Ο Αλέξανδρος Ρήγας στάθηκε τόσο στον επαγγελματισμό και το υποκριτικό ταλέντο του Νίκου Σεργιανόπουλου, όσο και στον χαρακτήρα του: «Οπότε μένω εγκλωβισμένος και γω, όπως οποιοσδήποτε τηλεθεατής, μέσα σε μια τηλεοπτική εικόνα. Ο Νίκος ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος επαγγελματίας, ένας υπέροχος ηθοποιός και μοιραστήκαμε μια πρώτη και μια δεύτερη σειρά, τους "Στάβλους της Εριέτας Ζαϊμη", που μέχρι και σήμερα είναι σημείο αναφοράς τουλάχιστον για εκείνα τα χρόνια. Οπότε μόνο θετικά πράγματα μπορώ να έχω στο μυαλό μου».