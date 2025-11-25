Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2025

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Περσεφόνη- Το Φαρμακείο, ως σημείο ευαισθητοποίησης κατά της Βίας» με δράσεις πρόληψης και υποστήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ενόψει της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ο Π.Φ.Σ. προχωρά στο τελευταίο βήμα της δράσης, το Πρόγραμμα «Περσεφόνη».

Είχε προηγηθεί κατά την περίοδο της πανδημίας η ενεργοποίηση του







προγράμματος «Μάσκα-19», ανταποκρινόμενοι στη σχετική έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον Απρίλιο του 2020, διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης με στρογγυλά τραπέζια που διοργανώθηκαν σε Περιφερειακά Συνέδρια Φαρμακοποιών και τέλος τα τρία ειδικά σεμινάρια που διοργάνωσε το ΙΔΕΕΑΦ.

Σύμφωνα με την PGEU αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόστηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο της πανδημίας, πολλά από τα οποία συνεχίζονται και σήμερα, αφού σε κάποιες χώρες η στήριξη των θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας από τα φαρμακεία ήταν κάτι που προϋπήρχε της πανδημίας, όπως στην Ολλανδία, στην Ισπανία (πρόγραμμα «No caminas sola» κ.ά.) και στην Ιταλία (πρόγραμμα «Mimosa» από το 2014).

Το Πανελλαδικό Πρόγραμμα συμμετοχής των Φαρμακείων σε δράσεις πρόληψης και υποστήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας «Περσεφόνη», περιλαμβάνει:

- Δελτίο Τύπου του Π.Φ.Σ. για την Παγκόσμια Ημέρα 25/11/2025

- Ειδικό φυλλάδιο που θα διατίθεται προς το κοινό από τα φαρμακεία, τα οποία πλέον γίνονται σημεία ορατότητας για τα θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας

- Οδηγίες-πρωτόκολλο δράσης για τους Φαρμακοποιούς και το προσωπικό των φαρμακείων, με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με ειδικούς φορείς παροχής βοήθειας οι οποίοι δρουν πανελλαδικά! Με την αρωγή των τοπικών Συλλόγων μπορεί να γίνει εμπλουτισμός με τυχόν υπάρχουσες τοπικές δομές (περιγράφονται στο Πρωτόκολλο προς Φαρμακοποιούς).

Το «Πρόγραμμα “Περσεφόνη” - Το Φαρμακείο, ως σημείο ευαισθητοποίησης κατά της Βίας», πήρε το όνομά του από τον γνωστό μύθο, ο οποίος εμπεριέχει την πρώτη χειριστική και κακοποιητική σχέση εξάρτησης μιας γυναίκας από τον σύζυγό της:

“Ο Πλούτωνας είχε ερωτευτεί την Περσεφόνη και είχε εκμυστηρευτεί το σχέδιό του να την κάνει βασίλισσα του Άδη στον πατέρα της, Δία. Ο βασιλιάς των θεών τον είχε προειδοποιήσει ότι η θεά Δήμητρα δεν θα επέτρεπε ποτέ την απομάκρυνση της κόρης της από το πλάι της. Η Περσεφόνη απήχθη ενώ βρισκόταν σε ένα λιβάδι και οδηγήθηκε στο βασίλειο του Κάτω Κόσμου. Μόλις η Περσεφόνη έφτασε στον Άδη, άρχισε να εκλιπαρεί τον Πλούτωνα να την αφήσει ελεύθερη. Ο Πλούτωνας αρχικά δέχθηκε να την απελευθερώσει και της προσέφερε ένα ρόδι για να την παρηγορήσει. Η Κόρη έφαγε έξι σπόρους και σύντομα κατάλαβε το λάθος της. Στην αρχαιότητα, το ρόδι συμβόλιζε τους δεσμούς του γάμου που ούτε θεός, ούτε θνητός μπορούσε να σπάσει.”

Η δράση αποσκοπεί στην μετατροπή του Φαρμακείου σε σημείο ορατότητας προς το κοινό, ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανακατεύθυνσης των θυμάτων προς αρμόδιους φορείς και ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα τα περιστατικά αυτά, αλλά και την εδραίωση του Φαρμακείου πανελλαδικά ως Ασφαλή Χώρο.





Καλούμε όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους να αγκαλιάσουν το Πρόγραμμα «Περσεφόνη», να το κοινοποιήσουν στις τοπικές κοινωνίες τους αλλά και να βοηθήσουν στην περεταίρω οργάνωση και εμπλουτισμό των στοιχείων του. Προτείνουμε να οριστεί σε κάθε Σύλλογο ένας Υπεύθυνος για τη δράση, ο οποίος θα μπορεί να απευθύνεται στα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης που έχει συσταθεί από τον ΠΦΣ για το Πρόγραμμα, για βοήθεια, πληροφορίες, υποστήριξη και συγχρονισμό δράσεων.

Εκ του ΠΦΣ













