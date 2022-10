freegr

Μόλις λάβατε ένα μήνυμα στο chat σας από έναν φίλο ή ένα συνάδερφο και η απάντησή σας ήταν ένα emoji «like». Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς μπορεί να το εκλάβει αυτό κάποιος; Κι εδώ έρχεται η έκπληξη. Εάν το μήνυμα το έχεις στείλει σε κάποιον της γενιάς Ζ, μην απορήσεις εάν δεν το πάρει και τόσο καλά. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τους νέους, το «like» μπορεί να θεωρηθεί παθητικά επιθετικό! Τι δείχνει η χρήση του emoji «like»– Ποιοι το χρησιμοποιούν περισσότεροΜάλιστα, ένας 24χρονος συνοψίζοντας τα συναισθήματα των νέων, έγραψε στο Reddit πως είναι καλύτερο «να μην χρησιμοποιείται ποτέ σε καμία περίπτωση» το συγκεκριμένο emoji, γιατί «πληγώνει». «Κανείς δεν ηλικία μου στο γραφείο δεν το χρησιμοποιεί, αλλά οι άνθρωποι της γενιάς Χ το χρησιμοποιούν συνέχεια. Μου πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστώ και να βγάλω από το μυαλό μου ότι σημαίνει πως είναι θυμωμένοι μαζί μου» έγραψε. Μαζί του συμφώνησαν αρκετοί, με κάποιους να λένε πως ιδίως στον εργασιακό χώρο δείχνει μη φιλική συμπεριφορά. «Ο τελευταίος χώρος εργασίας μου είχε μια συνομιλία στο WhatsApp για την ομάδα μας για να στέλνει πληροφορίες ο ένας στον άλλον και οι περισσότεροι εκεί απλά απαντούσαν με ένα like. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φάνηκε λίγο εχθρικό» δήλωσε μια γυναίκα. Γιατί είναι καλύτερα να χρησιμοποιείς λόγια και όχι emojis Πάντως, σύμφωνα με την σύμβουλο επιχειρήσεων Σου Έλσον, μάλλον έχει έρθει ο καιρός να ακολουθήσουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι το παράδειγμα της νεότερης γενιάς.Ta 10 emojis που χρησιμοποιούν μόνο οι «ηλικιωμένοι», σύμφωνα με δημοσκόπησηΠιστεύει ότι οι λέξεις είναι πάντα καλύτερες από τα σύμβολα. «Τα συστήματα πρόβλεψης μπορούν να πληκτρολογήσουν μια λέξη όπως ευχαριστώ μετά από μόλις δύο κλικ. Ένα σκέτο emoji like όμως, δίνει την αίσθηση πως είστε πολύ τεμπέληδες για να πληκτρολογήσετε μια γραπτή απάντηση, ενώ παράλληλα δεν παρέχει σαφήνεια ως προς τα επόμενα βήματα» είπε στην Daily Mail. «Τι θέλετε να πείτε με αυτό; Εννοείτε ναι θα το κάνω, εντάξει συμφωνώ ή είναι απλώς η επιβεβαίωση ότι λάβατε το μήνυμα;» πρόσθεσε. Μια δημοσκόπηση σε 2.000 νέους μεταξύ 16-29 ετών διαπίστωσε ακριβώς το ίδιο με την πλειοψηφία των χρηστών να συμφωνεί πως όσοι το στέλνουν είναι «επίσημα γέροι και ξεπερασμένοι».