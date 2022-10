Η Epic Games μόλις διέθεσε τα νέα δωρεάν παιχνίδια του Epic Games Store, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε τώρα χωρίς κανένα κόστος. Πρόκειται για δύο RPG παιχνίδια -διαφορετικά σε στιλ- που αξίζουν την προσοχή σας.

Από σήμερα, λοιπόν, θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε το θρυλικό Fallout 3 της Bethesda, χωρίς κανένα κόστος και να εμπλουτίσετε τη ψηφιακή σας συλλογή. Πρόκειται για την Game of the Year edition, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από το βασικό παιχνίδι, τα 5 DLC: Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout και Mothership Zeta.













