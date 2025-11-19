2025-11-19 15:46:42
Φωτογραφία για Αυτό είναι το τρένο που θα τρέξει στην έρημο!
Το νέο τρένο Velaro για την Αίγυπτο φτάνει ταχύτητες έως και 400 χλμ/ώρα ( Siemens Mobility )Η Αίγυπτος ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρένα Siemens Mobility Velaro ικανά να φτάσουν ταχύτητες 250 χλμ/ώρα.independent.co.ukΤα τρένα Velaro, τα οποία έκαναν πρόσφατα το ντεμπούτο τους στην έκθεση TransMEA 2025, είναι ειδικά sidirodromikanea
