2025-11-19 15:46:42

Το νέο τρένο Velaro για την Αίγυπτο φτάνει ταχύτητες έως και 400 χλμ/ώρα ( Siemens Mobility )Η Αίγυπτος ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρένα Siemens Mobility Velaro ικανά να φτάσουν ταχύτητες 250 χλμ/ώρα.independent.co.ukΤα τρένα Velaro, τα οποία έκαναν πρόσφατα το ντεμπούτο τους στην έκθεση TransMEA 2025, είναι ειδικά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ