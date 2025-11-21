2025-11-21 18:12:25
Φωτογραφία για «Beat My Guest»:Αυτό είναι το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ



«Beat My Guest»: έρχεται το πιο nice-to-be παιχνίδι της σεζόν και δεν είναι άλλο από το νέο μουσικό game show του ΣΚΑΪ.  



Ζήσε τις καλύτερες homemade συναυλίες. Μπες στο σαλόνι των stars της διπλανής πόρτας.  



Απλά... be their guest!



Το νέο καθημερινό challenge είναι για εκείνους που βλέπουν στο παρκέ του σπιτιού τους το πιο γνώριμο dancefloor. Για όσους τραγουδούν στο μπάνιο με μικρόφωνο το τηλέφωνο του ντους! Για εκείνους που βλέπουν στη σκάλα του σπιτιού τους τη Σκάλα του Μιλάνου και ονειρεύονται την αποθέωση!



Για όσους το τραγούδι είναι παντού, έρχεται το μουσικό Beat My Guest.  



Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν «μουσικό διαγωνισμό». Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του TOP 5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του

. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου Οικοδεσπότη της Εβδομάδας».

Το «Beat My Guest» αποτελεί πρωτότυπο πρόγραμμα της Line Up Industries και υλοποιείται στην Ελλάδα από την Foss Productions για τον ΣΚΑΪ.  



«Beat My Guest»



Δήλωσε συμμετοχή στο beatmyguest.skaitv.gr και κάνε το σαλόνι σου το απόλυτο st

age για homemade συναυλίες!  



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέα λίστα φαρμάκων απαγόρευσης εξαγωγών - Ποια τα νέα σκευάσματα, ποια αφαιρέθηκαν από την προηγούμενη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα λίστα φαρμάκων απαγόρευσης εξαγωγών - Ποια τα νέα σκευάσματα, ποια αφαιρέθηκαν από την προηγούμενη
ΠΦΣ: Οδηγίες ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών στο edapy παροχών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Οδηγίες ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών στο edapy παροχών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Αυτό είναι το τρένο που θα τρέξει στην έρημο!
Αυτό είναι το τρένο που θα τρέξει στην έρημο!
Νέα μεταγραφή: Στον ΣΚΑΪ μετά από 33 χρόνια στο Star...
Νέα μεταγραφή: Στον ΣΚΑΪ μετά από 33 χρόνια στο Star...
ΣΚΑΪ: Ετοιμάζουν νέα εκπομπή μαγειρικής με καραόκε...
ΣΚΑΪ: Ετοιμάζουν νέα εκπομπή μαγειρικής με καραόκε...
Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: «Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον ΣΚΑΪ - Πρέπει να μιλάμε για να γλιτώσουμε από στεναχώριες και άλλους συναδέλφους»
Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: «Κάτι δεν λειτουργεί καλά στον ΣΚΑΪ - Πρέπει να μιλάμε για να γλιτώσουμε από στεναχώριες και άλλους συναδέλφους»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Πολωνία ζητά από τη Λευκορωσία την έκδοση των υπόπτων για το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Η Πολωνία ζητά από τη Λευκορωσία την έκδοση των υπόπτων για το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου
Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου
«Αναταραχή στον ΑΝΤ1: Έξι εκπομπές χωρίς σκηνοθέτη
«Αναταραχή στον ΑΝΤ1: Έξι εκπομπές χωρίς σκηνοθέτη
Το ANT1+ φέρνει όλα τα γήπεδα του κόσμου… σπίτι σου με DAZN!
Το ANT1+ φέρνει όλα τα γήπεδα του κόσμου… σπίτι σου με DAZN!
Eurovision 2026 | EBU: Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας!
Eurovision 2026 | EBU: Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας!