Οι διαρροές μιλούν για X3D refresh με 8 πυρήνες, ίδιο περίπου θερμικό προφίλ και στόχο το “κάτι παραπάνω” σε επιδόσεις

Τι έγινε: Πρόωρες καταχωρήσεις σε retailers και νέες διαρροές φέρνουν στο προσκήνιο τον Ryzen 7 9850X3D, αποκαλύπτοντας προκαταρκτικά χαρακτηριστικά και ενδεικτική τιμολόγηση.Τι σημαίνει: Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για refresh πάνω από τον 9800X3D, με ίδιο προσανατολισμό στο gaming και πιθανό υψηλότερο boost, άρα πιο επιθετικό binning και premium positioning.Πότε: Χωρίς επίσημη ανακοίνωση από την AMD, οι αναφορές τον τοποθετούν χρονικά κοντά στο CES 2026, με διάθεση μέσα στο 2026.

Μια νέα καταχώρηση σε retailers, μαζί με πρόσφατες αναφορές από πηγές που παρακολουθούν την αλυσίδα εφοδιασμού και early databases, φέρνουν στο προσκήνιο τον Ryzen 7 9850X3D, ένα μοντέλο που δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα από την AMD. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πληροφορίες συγκλίνουν στο πως πρόκειται για μια ανανεωμένη εκδοχή του 9800X3D, με στόχο να πιέσει λίγο περισσότερο τις επιδόσεις στο gaming, χωρίς να αλλάξει ριζικά η "συνταγή".Με βάση όσα έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής, ο 9850X3D αναμένεται να διατηρεί τη διαμόρφωση 8 πυρήνων και 16 threads, με αντίστοιχο TDP και X3D cache στη γνωστή λογική της σειράς. Η βασική διαφορά, σύμφωνα με τις διαρροές, φαίνεται να είναι ο υψηλότερος χρονισμός boost, με αναφορές που τον ανεβάζουν έως τα 5,6 GHz. Αυτό παραπέμπει σε επιθετικότερο binning, δηλαδή επιλογή "καλύτερων" dies που αντέχουν υψηλότερους χρονισμούς και βαφτίζονται σε ξεχωριστό SKU.Σε επίπεδο τιμής, τα πρώτα ενδεικτικά νούμερα από τις καταχωρήσεις τον τοποθετούν πάνω από τον 9800X3D. Αυτό ταιριάζει με το positioning ενός premium refresh και όχι απαραίτητα με αντικατάσταση. Το αν ο 9850X3D θα συνυπάρξει με τον 9800X3D ή θα τον εκτοπίσει θα φανεί από τη στρατηγική διάθεσης και, κυρίως, από το τελικό MSRP.Η χρονική συγκυρία ενισχύει το σενάριο ότι η AMD κρατάει τέτοια SKU για το παράθυρο του CES 2026, όπου παραδοσιακά "φρεσκάρει" την desktop γκάμα της. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, τα στοιχεία καλό είναι να αντιμετωπίζονται ως προκαταρκτικά, ειδικά όταν προέρχονται από retailer listings ή early benchmarks.ΠηγέςAMD Ryzen 7 9850X3D appears at retailers with early pricing above 9800X3D, VideoCardzAMD Ryzen 7 9850X3D spotted at retailers with higher clocks and price, TechPowerUpAMD Ryzen 7 9850X3D rumored to offer higher boost clocks than 9800X3D, Tom's HardwareAMD Ryzen 7 9850X3D leak suggests higher boost clocks and premium pricing, Wccftech