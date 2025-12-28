2025-12-28 19:00:24
Φωτογραφία για Τρένο Σόφιας-Μπουργκάς χτύπησε άμαξα με άλογα: Μητέρα και νήπιο πεθαίνουν, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν αλώβητοι.
Σε ένα τραγικό ατύχημα κοντά στο Σλίβεν , ένα 2χρονο παιδί και η 35χρονη μητέρα του σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί όταν ένα επιβατικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σόφια-Μπουργκάς συγκρούστηκε με μια άμαξα με άλογα στη σιδηροδρομική διάβαση «Ντεμπελάτα Κορίγια». Η άμαξα μετέφερε πέντε έως έξι άτομα. Η μητέρα και το παιδί πέθαναν ακαριαία επί τόπου, ενώ οι άλλοι επιβάτες και το άλογο παρέμειναν sidirodromikanea
