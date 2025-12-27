2025-12-27 09:00:00

Μια σημαντική αποκάλυψη στις μεταφορές υψηλής ταχύτητας! Το Εργαστήριο East Lake στην πόλη Χουμπέι της κεντρικής Κίνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η δοκιμαστική γραμμή maglev επιτάχυνε με επιτυχία ένα μοντέλο τρένου 1,1 τόνων στα 800 χλμ./ώρα σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα.Το επίτευγμα επετεύχθη από ερευνητική ομάδα του Εθνικού Πανεπιστημίου Αμυντικής Τεχνολογίας.Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε γραμμή sidirodromikanea

