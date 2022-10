Στις σειρές των ταινιών που διαδραματίζονται στους σιδηροδρόμους, το Bullet Train που κυκλοφόρησε καινούργια είναι αυστηρά κολλημένο στη δεύτερη θέση – και, οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να ταξιδέψουμε με αυτό το βαγόνι αρκετά ευχάριστα.Τοποθετώντας έναν γκριζαρισμένο δολοφόνο (τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ) στο γρηγορότερο τρένο του κόσμου μαζί με μια διεθνή σειρά από συναδέλφους δολοφόνους, και αφήνοντας τον χάος να επέλθει, η ταινία του Ντέιβιντ Λάιτς είναι ουσιαστικά ένα ανεπανάληπτο megamix από διάφορα σημεία πλοκής και σενάρια από άλλες κωμωδίες δράσης. των ομοίων του, και όχι απολαυστικό με αυτούς τους όρους.Το πιο σημαντικό, μας υπενθυμίζει ότι σπάνια μπορείς να κάνεις πολύ λάθος όταν τοποθετείς την ταινία σου σε ένα κινούμενο τρένο. Υπάρχει κάτι σε αυτόν τον περιορισμό του χώρου και την απίθανη συνοχή της κίνησης που είναι πάντα ευχάριστο, εντείνει την επείγουσα ανάγκη δράσης και την οικειότητα του ρομαντισμού. Το Bullet Train ακολουθεί τον υπερ-επιταχυνόμενο τρόπο των πρόσφατων θρίλερ τρένων, όπως το Snowpiercer του Bong Joon-ho (2013), ένα περίεργο περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας που στεγάζει ολόκληρο τον πληθυσμό του μετα-αποκαλυπτικού κόσμου στα εξαιρετικά στρωματοποιημένα βαγόνια μιας τεράστιας έκτασης. τρένο που κάνει κύκλους της υδρογείου. και, από το 2016, ο Yeon Sang-ho's zombie-pocalypse, blood-on-the-track, ξεκίνησε το Train to Busan (VOD και ροή στο Channel 4 ).Αίμα στις ράγες… Γκονγκ Γιου στο Τρένο για το Μπουσάν. AllstarΤο καλύτερο θέαμα με τρένο του Χόλιγουντ των τελευταίων ετών είναι το τρελά γελοίο Unstoppable του 2010 , η τελευταία ταινία του αείμνηστου Tony Scott και το τέλειο όχημα που κινείται γρήγορα για τα γενναία στυλ δράσης του, καθώς ο Denzel Washington και ο Chris Pine ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν δραπέτη. εμπορευματικό τρένο που φαίνεται - λοιπόν, ο τίτλος είναι εκεί. Ήταν μια ανώτερη είσοδος στο είδος σε σχέση με εκείνη που είχε κάνει ο Scott μόλις την προηγούμενη χρονιά: The Takeing of Pelham 123 , ένα έμπειρο αλλά κατώτερο ριμέικ του ομότιτλου τρομερά τεντωμένου θρίλερ του 1974 , στο οποίο ο Walter Matthau διαπραγματεύεται με αεροπειρατές κρατώντας ένα ολόκληρο New Όμηρος βαγόνι του μετρό της Υόρκης. Και οι δύο εκδόσεις είναι εύκολα μεταδόσιμες, αλλά μένουν με το πιο σφιχτό, πιο έξυπνο πρωτότυπο.Αν προτιμάτε τα θρίλερ σας σε τρένο λίγο λιγότερο υψηλού οκτανίου, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ προφανώς στράφηκε σε ολόκληρο το είδος – όχι με το Strangers on a Train (1951), το οποίο, όσο άψογο κι αν είναι, εκτυλίσσεται κυρίως σε σταθερή γη, αλλά με το The 1938 The Lady Vanishes (VOD και επί του παρόντος στο iPlayer του BBC ). Αυτό το κομμένο γυαλί, διευρωπαϊκό whodunnit είναι τόσο πολύ το πλατωνικό ιδανικό του κωμικού φονικού μυστηρίου που οι άνθρωποι τείνουν να το θυμούνται λάθος ως ιστορία της Αγκάθα Κρίστι. (Στην πραγματικότητα ήταν από την Ethel Lina White.) Είναι σίγουρα καλύτερη από οποιαδήποτε από τις φουσκωμένες κινηματογραφικές εκδοχές του αυτονόητου Murder on the Orient Express της Christie , όπου το τρένο του θανάτου είναι αυτή τη φορά χιονισμένο, αν και η ταινία του Sidney Lumet του 1974μπορεί να υπερηφανεύεται για λίγο περισσότερη λάμψη της παλιάς σχολής από τη μάλλον μικροσκοπική του Kenneth Branagh του 2017 .«Πρώτης τάξεως φινίρισμα»: Anna May Wong και Marlene Dietrich στο Shanghai Express (1932). Ρόναλντ ΓκραντΑπό το 1932, εν τω μεταξύ, το νόστιμο κέρασμα προκωδικού Shanghai Express είναι τόσο πολυτελώς λαμπερό, με μια κορυφαία Marlene Dietrich και Anna May Wong να μιλούν για πρώτης τάξεως σε φτερωτά φινιρίσματα, είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι στρέφεται σε έναν κινέζικο εμφύλιο πόλεμο. κατάσταση. Θα πηδούσες ακόμα.Προτιμάτε τα ταξίδια σας με τρένο με λίγο λιγότερους φόνους και ένταση; Μια άλλη απόλαυση της δεκαετίας του 1930, το Twentieth Century (Prime Video) του Χάουαρντ Χοκς είναι μια ρομαντική ταινία με σαμπάνια που εκτυλίσσεται κυρίως σε ένα εξπρές από το Σικάγο στη Νέα Υόρκη, με το συγκλονιστικό σκηνικό να ενισχύει τον συνηθισμένο ταραχώδη ρυθμό του είδους. Και από πέρυσι, η υπέροχη μελέτη φιλίας του Φινλανδού σκηνοθέτη Juho Kuosmanen, το Compartment No 6 , τοποθέτησε δύο παράξενα ταιριαστές ατάκες σε ένα υπνοδωμάτιο από τη Μόσχα στο Μούρμανσκ, αναδεικνύοντας μια ήρεμη, ελπιδοφόρα ωδή στις αυθόρμητες απολαύσεις των ταξιδιών και των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία.Απέχει πολύ από το Bullet Train , αλλά ορισμένες ταινίες με τρένο αρκούνται στο να απολαμβάνουν το ταξίδι με πιο ήπιο ρυθμό.theguardian.com/filmsidirodromikanea.blogspot.com