Ο ΕΟΦ ανακαλεί τα συμπληρώματα διατροφής Swanson Alpha - Gpc και Alpha - Gpc της εταιρείας Jarrow.Πρόκειται για δυο συμπληρώματα διατροφής καθώς βρέθηκε σε αυτά η μη εγκεκριμένη ουσία alpha-glycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food) και συγκεκριμένα ο ΕΟΦ αποφάσισε:1. Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής SWANSON ALPHA-GPC 300mg 60caps της εταιρείας SWANSON HEALTH INTERNATIONAL, ΗΠΑ (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alpha-glycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food).Προμηθευτής του προϊόντος είναι η εταιρεία Logicas Sp. Ζ.ο.ο,, Πολωνίας. Το προϊόν επιπλέον δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.Οι επιχειρήσεις που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης.Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.2. Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής ALFA-GPC 300mg 60 caps της εταιρείας JARROW FORMULAS, ΗΠΑ (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alpha-glycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food).Προμηθευτής του προϊόντος είναι η εταιρεία Logicas Sp. Ζ.ο.ο., Πολωνίας. Το προϊόν επιπλέον δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Οι επιχειρήσεις που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης.Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

