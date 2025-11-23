2025-11-23 10:30:48
Φωτογραφία για “η δύναμη της διατροφής μέσα στο σύνολο των επιλογών μας”
Το σώμα μας έχει ένα τεράστιο δυναμικό!

Πολλές και απίστευτες ικανότητες!

Δεν είμαστε στατικοί,

εγκλωβισμένοι και παγιδευμένοι!

Συνεχώς και αδιαλείπτως ξανακτίζεται το σώμα μας από μέσα προς τα έξω.

Κάθε κύτταρο από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι ανανεώνεται και “αναβαθμίζεται” συνεχώς, μέσω της κυτταρικής διαίρεσης και της ανανέωσης, αντικαθιστώντας τα παλιά ή κατεστραμμένα κύτταρα με νέα.

Και για να δημιουργήσει τα νέα κύτταρα το σώμα μας, χρειάζεται καύσιμα – καθημερινά.

Τα καύσιμα αυτά είναι τα θρεπτικά συστατικά των τροφών μας.

Το σώμα μας χρησιμοποιεί αυτά τα θρεπτικά συστατικά από την τροφή ως "καύσιμα" για να δημιουργήσει νέα κύτταρα, να παράγει ενέργεια και να εκτελεί όλες τις σωματικές λειτουργίες
