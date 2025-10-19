pharmateam

Την προσοχή των καταναλωτών στην διακίνηση του προϊόντος SLIMMING KING, που προωθείται για την απώλεια βάρους, εφιστά ο ΕΟΦ, καθώς περιέχει τη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία, όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ελβετίας.Η μη εγκεκριμένη παρουσία της σεμαγλουτίδης στο συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία του καταναλωτή καθώς δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του.Ως εκ τούτου – ο ΕΟΦ – καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια του συγκεκριμένου προϊόντος και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από το διαδίκτυο ή άλλες πηγές μη αξιόπιστες, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφήςΠαράλληλα, ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής BAD ASS CUTS της εταιρείας FITNESS AUTHORITY, μετά από ενημέρωση ότι διαπιστώθηκαν οι παρακάτω μη συμμορφώσεις:Παράβαση της επισήμανσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011:Η περιεκτικότητα σε γαλλική επιγαλλοκατεχίνη, που αποκλίνει 101%, είναι πιθανό να παραπλανήσει τους καταναλωτές σύμφωνα με το άρθρο 7.Ο διαχωρισμός του καταλόγου των συστατικών παραβιάζει το άρθρο 13.Η συντομογραφία ACG θα πρέπει να εξηγηθεί λεπτομερέστατα σύμφωνα με το άρθρο 7.Παράβαση της επισήμανσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283:Η χρήση του συστατικού «κερσατίνη» δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Νέων τροφίμων ή στον ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/2470 και παραβιάζει το άρθρο 6.Παράβαση της επισήμανσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1924/2006:Η χρήση ισχυρισμών υγείας παραβιάζει το άρθρο 3.Παράβαση ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 178/2002:Σύμφωνα με το άρθρο 7 (1), ο κατασκευαστής πρέπει να αποδείξει την ασφάλεια του προϊόντος όσον αφορά τη χρήση πιπερίνης.Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία Fitness Authority, Πολωνίας. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί και διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.