Μήπως ήρθε η ώρα… να μάθεις την τέχνη του stand up comedy;

Την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου στις 18:00 ξεκινάει το νέο σεμινάριο «Υποκριτική stand up comedy: από τη συγγραφή στη σκηνή» με καθηγητή τον Κωνσταντίνο Καραγάνη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής “Tabula Rasa” με παρακολούθηση από κοντά ή εξ αποστάσεως. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό βιαστείτε!

Λίγα λόγια για το μάθημα:

To stand-up comedy δεν είναι νέο είδος, αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμα και ο Αριστοφάνης «μιλούσε» απευθείας στο κοινό. Η «όρθια κωμωδία», με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, βρίσκεται στη ζωή μας σε πολλά είδη της θεατρικής μας τέχνης, κι ενώ μπορεί να αποδειχθεί ένα δύσκολο είδος για τον δημιουργό, την ίδια στιγμή είναι άκρως απολαυστικό για τον θεατή. Όπως κάθε μορφής τέχνης, έτσι και εδώ, το stand up comedy, πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια.

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα ασχοληθούμε με ένα εύρος στοιχείων που συνθέτουν την τέχνη του stand up comedy, από την ιστορία του και την δημιουργία του, μέχρι τη συγγραφή του κειμένου, τον τρόπο εκφοράς, τη σύνταξη ενός αστείου, και την σκηνική δυναμική.

Βασικές ενότητες του σεμιναρίου:

Εισαγωγή στο stand up H ιστορία του stand up στην Ελλάδα και τον κόσμο Είδη stand up comedy Συγγραφή Κειμένων Θεματική σύνταξη κειμένων Σύνταξη – δομή αστείου Τρόπος εκφοράς Ο ρυθμός της κωμωδίας Σκηνική παρουσία Πολιτική ορθότητα Το stand up comedy στην ψηφιακή εποχή Ομαδικό stand – up comedy Συμμετοχή του κοινού Η διαδραστικότητα του stand up comedy Πρακτικές ασκήσεις Σκηνική συμπεριφορά

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Πέμπτη 18:00 – 19:45 στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής "Tabula Rasa", Τριών Ιεραρχών 18-20 Θησείο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να συμπεριληφθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning), με παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω ενός απλού υπολογιστή, από όποιο μέρος του κόσμου κι αν είστε.



Στο τέλος του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση πιστοποίησης από το εργαστήρι "Tabula Rasa".



Σημείωση: Το πρόγραμμα απευθύνεται για περιορισμένο αριθμό σπουδαστών. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.



Για δηλώσεις συμμετοχής και εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εργαστήρι δημιουργικής γραφής "Tabula Rasa" στο τηλέφωνο: 213 00 24 291 ή στο 6971 970 971 ή στο e-mail: [email protected]

Γνωρίστε τον καθηγητή του σεμιναρίου πατώντας εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=E9cfU-UmVNs

Δείτε όλα τα δημιουργικά σεμινάρια της σχολής, πατώντας εδώ:https://tabula.gr/NEW/?page_id=21019

Πηγή: TVNEA.COM