Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή ή της μεγάλης νικήτριας, που θα κερδίσει ένα «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 21.00, μέσα από τον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καπουτζίδης μας υποδέχεται στη λαμπερή βραδιά του ημιτελικού. Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού και, ακολουθώντας τις συμβουλές των coaches, ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια. Ποιοι από αυτούς θα πείσουν το τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζουν, για μία ακόμη φορά, την ψήφο του;

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου αναμένουν με αγωνία τα acts των διαγωνιζόμενων των ομάδων τους, καθώς και τα αποτελέσματα. Άραγε, θα τηρήσουν την... παράδοση του προηγούμενου τελικού, που είχαν φθάσει στην απόλυτη ισορροπία;

Οι 18 διαγωνιζόμενοι που διεκδικούν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό είναι οι:

#TeamPanistes: Νίκος Στεφανίδης, Αυγή Χατζηπαύλου, Βίκη Χατζή, Μυρτώ Αποστόλου.

#TeamChristos: Μαρία Κοσμάτου, Αφροδίτη Διαμαντίδου, Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης, Μαριλένα Κολλάρου.

#TeamMazwnakis: Ελένη Τσαρίδου, Χριστόδουλος Μυλωνάς, Δημήτρης Ευθυμίου, Ανδριάνα Αγγελοπούλου, Βάγγος Δανέζης.

#TeamHelena: Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Ραφαήλ Κριτούλης, Μαρία Βαρδάκη, Θοδωρής Κουτσουπιάς, Τζίνα Μακριδάκη.

Μόνο 9 διαγωνιζόμενοι θα καταφέρουν να προκριθούν στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 21.00, διεκδικώντας ένα «χρυσό» συμβόλαιο με την Minos EMI, a Universal Music Company, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της χώρας.





