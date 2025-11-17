Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου σας περιμένουμε στις εγκαταστάσεις μας, που θα πραγματοποιηθεί το νέο εκπαιδευτικό μας σεμινάριο σε συνεργασία με τη Servier, με θέμα «Αναβαθμίζοντας τον Ρόλο του Φαρμακοποιού στη Χρόνια Φλεβική Νόσο».

Με ομιλητές τους:

Χαράλαμπος Πετράς, Ψυχολόγος & Ψυχοθεραπευτής, Ιδρυτής & Διευθυντής του Athens Coaching Institute Αναστάσιος Ποτουρίδης, Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος, Θεσσαλονίκη













Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσες της Liafarm Ι. Κρανιδιώτη 3, Πυλαία, Θεσσαλονίκη στις 18:00 το απόγευμα.

Με το πέρας των ομιλιών, θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα.



















