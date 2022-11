Το Cinque Terre Express που αγκαλιάζει την ακτή. Φωτογραφία: Julia Lavrinenko/AlamyΣε διαδρομές με τρένο από τη Βενετία προς τη Σικελία, κλείστε μια θέση στο παράθυρο σε αυτά τα εντυπωσιακά ιταλικά ταξίδιαΛουίζ ΡόντονΤο Cinque Terre ExpressΜία από τις ωραιότερες σιδηροδρομικές διαδρομές της Ιταλίας είναι η γραμμή που αγκαλιάζει την ακτή κατά μήκος του Cinque Terre στη Λιγουρία. Ονομάζεται express, είναι περισσότερο ένα ήπιο κουκούτσι πάνω από τα πέντε παραθαλάσσια χωριά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Unesco σε αυτό το διάσημο εθνικό πάρκο. Ξεκινώντας από τη La Spezia, η διαδρομή καταλήγει στο Levanto. Μπορείτε να κάνετε βόλτες στις δαιδαλώδεις λωρίδες των πολύχρωμων χωριών, όπως Riomaggiore, Monterosso, Vernazza, Corniglia και Manarola - ή να μείνετε και να πιείτε μπροστά σε μικροσκοπικούς κόλπους και κολπίσκους με λοφία χωριών, μπροστά σε παρθένες παραλίες με μικρογραφίες .Η κάρτα τρένου Cinque Terre επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις διαδρομές πεζοπορίας και απεριόριστες μετακινήσεις με τρένο μεταξύ των χωριών. Επιλογές μίας έως τριών ημερών από 18,20 € στο cinqueterre.eu.comThe Circumetnea, ΣικελίαΟ σιδηρόδρομος Circumetnea συνδέει τις πόλεις της Σικελίας Catania και Giarre/και περιστρέφεται γύρω από την Αίτνα. Φωτογραφία: Pablo Zulaica Parra/AlamyΑν δεν σας αρέσει η πεζοπορία στο πιο διάσημο ηφαίστειο της Σικελίας, μια συναρπαστική εναλλακτική είναι η Ferrovia Circumetnea από την Κατάνια που περικυκλώνει τη βάση της Αίτνας, τελειώνοντας το ταξίδι της στο Riposto. Αυτό το δραματικό ταξίδι σας βλέπει να κροταλίζετε πάνω σε κρεβάτια λάβας, περασμένα χωράφια με φραγκοσυκιές και χωριουδάκια και μετά να απολαμβάνετε τη θέα στους πρόποδες της Αίτνας στη χιονισμένη κορυφή της που καπνίζει. Κατασκευάστηκε το 1898, έχει μήκος 110 χιλιόμετρα και η όλη διαδρομή διαρκεί περίπου τρεισήμισι ώρες. Προσπαθήστε να επιβιβαστείτε σε ένα από τα πράσινα ή κόκκινα vintage τροχαίο υλικό που μοιάζουν με vintage σχολικά λεωφορεία – κατασκευάστηκαν από τη Fiat τη δεκαετία του 1950.Τα εισιτήρια κοστίζουν 7,25€ από το circumetnea.itΤο Bernina ExpressΦωτογραφία: Roberto Moiola/Getty ImagesAdvertisement

Οι λάτρεις του τρένου θεωρούν τη θρυλική διαδρομή Bernina Express που είναι καταχωρημένη στην Unesco από το ιταλικό Tirano στο St Moritz ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά σιδηροδρομικά ταξίδια στον κόσμο. Ο ψηλότερος σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, έχει σπειροειδείς οδογέφυρες για να ανεβείτε στα βουνά. Μερικές φορές, το τρένο προσκολλάται στην πλαγιά του βουνού χιλιάδες πόδια ψηλά – και ανταμείβεστε γυρίζοντας το κεφάλι σας με θέα στην οδογέφυρα Brusio, μετά υπάρχουν καταρράκτες και παγετώνες και μέχρι τις κορυφές των ιταλικών και ελβετικών Άλπεων που σκάνε τα αυτιά . Το φθινόπωρο είναι όμορφο όταν τα φύλλα αλλάζουν χρώμα και αρχίζουν να πέφτουν και ο χειμώνας, όταν τα βουνά είναι χιονισμένα.



Το ιταλικό τμήμα του Bernina Express ξεκινά από το Tirano, το οποίο έχει συνδέσεις με τρένα από το Μιλάνο. Η τετράωρη διαδρομή με το τρένο κοστίζει από 49 £. Θα πρέπει να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων για πανοραμικές θέσεις στο rhb.ch

Reggio Calabria προς ScillaΦωτογραφία: Aliaksandr Antanovich/Getty Images

Χρειάζονται μόνο 20 λεπτά, αλλά αν έχετε χρόνο να σκοτώσετε πριν πάρετε το πλοίο για τη Σικελία, η διαδρομή με το τρένο από τον παραλιακό δρόμο Stazione Lido του Reggio Calabria μέχρι την παραθαλάσσια πόλη Scilla είναι μια απόλαυση. Φεύγοντας από τη μάλλον άσχημη περιοχή του λιμανιού, μπορείτε να περιμένετε να δείτε τους προσεγμένους κολπίσκους και τις αμμώδεις παραλίες, μετά από μικρά νησάκια και ψαρόβαρκες και, στην προσέγγιση προς το στενό της Μεσσήνης, την ίδια την Αίτνα. Φτάνοντας στη Scilla, αφιερώστε χρόνο εξερευνώντας αυτό το γοητευτικό ψαροχώρι που βρίσκεται πάνω σε καταπράσινους βράχους της ώχρας. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το απέραντο κάστρο στην κορυφή του βράχου, τη μεγάλη αμμώδη παραλία και τα εξαιρετικά εστιατόρια με θαλασσινά.



Εισιτήρια απλής μετάβασης από 2,10 £ μέσω Rail Europe

Trenino Verde, ΣαρδηνίαΦωτογραφία: AlamyAdvertisement

Τα θορυβώδη Trenino Verde (μικρά πράσινα τρένα) της Σαρδηνίας κινούνται κατά μήκος γραμμών στενού εύρους σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές του νησιού – σε όλη τη διαδρομή από την ακτή μέχρι τα βουνά. Μην περιμένετε ταχύτητα: tΑυτές οι αποκλειστικές διαδρομές είναι περίφημα αργές, όπως αφηγείται το DH Lawrence στη Θάλασσα και τη Σαρδηνία . Αλλά ποιος χρειάζεται να βιαστεί όταν έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε την άγρια ​​καρδιά αυτού του εκπληκτικού νησιού; Τραβηγμένη από μια ατμομηχανή ντίζελ του 1956, μια από τις πιο εκθαμβωτικές διαδρομές ταξιδεύει από το Arbatax στο Villagrande. Απέναντι από τα διαμερίσματα του Tortoli, ανεβαίνετε στο ορεινό εθνικό πάρκο Gennargentu.



Ημερήσια καθοδηγούμενα ταξίδια με τρένο στο Trenino Verde, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών στάσεων σε σημεία ενδιαφέροντος και νόστιμων γευσιγνωσιών, κοστίζουν από €55 π.μ., sardegnatreninoverde.com

Τα Τρενάκια των ΔολομιτώνΦωτογραφία: Alamy

Ο κομψός vintage ορεινός σιδηρόδρομος στενού εύρους Renon είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο απότομους τελεφερίκ στην Ευρώπη. Φτάνει μέχρι το Collalbo, περνώντας από κυματιστά λιβάδια και πανύψηλες οδοντωτές οροσειρές. Λάβετε μέρος σε διακοπές με συνοδεία σιδηροδρόμου και λαμβάνετε καθοδήγηση από ειδικούς γύρω από τις ορεινές σιδηροδρομικές διαδρομές. Το ταξίδι περιλαμβάνει μια βόλτα στη γραμμή 700 μεταξύ Mezzolombardo και Caldes, με εκπληκτική θέα στα κάστρα Dolomiti και μια δραματική ανάβαση σε μια από τις πιο απότομες γραμμές της Ευρώπης, τον τελεφερίκ Mendola.



Η εννιαήμερη περιοδεία Little Trains of the Dolomites διεξάγεται τον Σεπτέμβριο και τον Μάιο από £1.499 pp, συμπεριλαμβανομένων διαμονής και εκδρομών B&B, arenatravel.com

Ρώμη προς ΣυρακούσεςΦωτογραφία: Anita Bonita/iStockphotoAdvertisement

Το ταξίδι στη Σικελία με το σιδηρόδρομο δεν ακούγεται εύκολο και ωστόσο είναι ένα από τα καλύτερα απευθείας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στην Ιταλία. Το τρένο σας περνά από το στενό της Μεσσήνης μέσω φέρι, ενώ μπορείτε να ανεβείτε στο κατάστρωμα για μια ανάσα θαλάσσιου αέρα. Ξεκινήστε από τη Ρώμη με την κλιματιζόμενη άμαξα για τη 11ωρη γραφική βόλτα προς τη Νάπολη και το Σαλέρνο και μετά στην Ταορμίνα, την Κατάνια και τις Συρακούσες. Μόλις φτάσετε στη Σικελία, η θέα στις ακτές και τα βουνά μετατρέπονται σε θαλασσινά τοπία, καθώς και σε εικόνες της Αίτνας που έχει σκονιστεί από το χιόνι.



Κάντε κράτηση εκ των προτέρων για εισιτήρια super-economy από 66,70 £ για απλή μετάβαση, δεύτερη θέση στο Rail Europe , συνδέσεις με την Trenitalia

Βενετία προς ΦλωρεντίαΦωτογραφία: iStockphoto

Ξεφορτωθείτε το αυτοκίνητο και συνδέστε δύο από τις κορυφαίες πόλεις της Ιταλίας που πρέπει να δείτε σιδηροδρομικώς. Χρειάζονται κάτι περισσότερο από δύο ώρες για να αντικαταστήσετε τα κανάλια της Βενετίας με τον μαιανδρικό Άρνο της Φλωρεντίας. Το ταξίδι με το τρένο εξασφαλίζει μια βόλτα χωρίς άγχος και μερικά από τα πιο υπέροχα στιγμιότυπα της χώρας στην πορεία. Στη διαδρομή περνάτε τις υπέροχες αναγεννησιακές πόλεις Μπολόνια, Πράτο και Ραβέννα, μετά από τα βουνά Emilia-Romagna και δίπλα στους αμπελώνες λόφους της Τοσκάνης. Εάν ακολουθείτε μια απευθείας διαδρομή, προλάβετε την υψηλής ταχύτητας Frecciarossa – αλλά ένα πιο χαλαρό ταξίδι, ομολογουμένως με αλλαγές, εξασφαλίζει χρόνο για να απορροφήσετε αυτά τα ονειρικά πανοράματα.



Εισιτήρια από 26,50 £ για απλή μετάβαση, κράτηση εκ των προτέρων από τη Rail Europe

Διακοπές τρένων Βενετίας προς ΡώμηΦωτογραφία: Seng Chye Teo/Getty ImagesΔιαφήμιση

Οι διακοπές με σιδηρόδρομο για μικρές ομάδες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επισκεφθείτε τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τη Ρώμη, μένοντας σε ξενοδοχεία κατά μήκος της διαδρομής και ζώντας την τοπική κουλτούρα. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν χαλαρούς περιπάτους, επισκέψεις σε μουσεία και πίνοντας ένα Aperol spritz στα πιο ήσυχα καφέ της Βενετίας δίπλα στο κανάλι. στη συνέχεια ένα σιδηροδρομικό ταξίδι παράκαμψης στην Πίζα. Στη Μπολόνια, η εστίαση είναι στο φαγητό, με μια συνεδρία γευσιγνωσίας κρεάτων DOP, τυριών, κρασιών και παρασκευής τορτελίνι στις αγορές τροφίμων της συνοικίας Quadrilatero και στη Φλωρεντία και τη Ρώμη, υπάρχει αρκετός χρόνος για να εξερευνήσετε τα κυριότερα σημεία και των δύο πόλεις.



Μια επταήμερη περιοδεία από τη Βενετία στη Ρώμη με το σιδηρόδρομο κοστίζει από £ 1.498 π.μ., συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων μετ' επιστροφής, με το përgjegjëstravel.com

Ρίμινι προς Λέτσε

Ακολουθήστε την αστραφτερή Αδριατική της Ιταλίας με περιφερειακό σιδηρόδρομο και θα ανταμειφθείτε με ονειρική θέα στη θάλασσα και ματιές σε ιστορικές πόλεις και μικρά ψαροχώρια. Η γραμμή από το Ρίμινι μέχρι το Λέτσε είναι μια απόλυτη απόλαυση – και παρόλο που διαρκεί περίπου έξι ώρες, θα επιβεβαιώσετε μερικές αξέχαστες εικόνες. Ανταλλάσσοντας τα λαμπερά παραλιακά κλαμπ του Ρίμινι με το Πέζαρο, το Frecciabianca κάνει στάση στην Ανκόνα, την Πεσκάρα και τη Φότζια στην Απουλία. Περιστασιακά, η πίστα κατευθύνεται προς την ενδοχώρα κάτω από τους λόφους της Ούμπρια και της Τοσκάνης, φτάνοντας τελικά στο εκθαμβωτικό μπαρόκ Λέτσε. Γιορτάστε με ένα τοπικό παστιτσιότο και ένα spritz – σχεδόν τόσο απολαυστικό όσο το ίδιο το ταξίδι.



Εισιτήρια απλής μετάβασης από 55,70 £, μέσω Rail Europe ή Trenitali

